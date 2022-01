Bjork se lleva el 'Óscar de internet' como artista del año

La cantante islandesa Bjork y el cómico Louis C.K. fueron elegidos hoy entre los ganadores de los premios Webby, considerados en Estados Unidos los "Óscar de internet", que también han incluido a Instagram, la aplicación fotográfica para dispositivos móviles, y a la red social Facebook.



A Louis C.K., un artista estadounidense de origen mexicano, se le ha reconocido haber "logrado un nuevo precedente en la distribución" de sus trabajos, en concreto de su comedia "Live at the Beach Theater", que se puede ver en su página web por cinco dólares.



"Biophila", considerado el primer álbum aplicación del mundo, le ha valido a la islandesa uno de estos premios, que buscan recompensar las apuestas más innovadoras y creativas de la red.



En su caso concreto se ha premiado "su innovación creadora en el reino digital", señaló la organización mediante un comunicado de prensa en el que recordó que, entre los jueces de estos premios, han estado el cofundador de Twitter Biz Stone; la periodista Arianna Huffington y el inventor de los teléfonos móviles Martin Cooper.



Más de 1,5 millones de internautas de doscientos países han sido los encargados de conceder los premios "Webby popular".



En los Webby, que se conceden en más de 130 categorías, se suelen dar dos ganadores, uno por los jueces oficiales y otro por los que han logrado más votos de los internautas.



La aplicación fotográfica que la red social Facebook se ha comprado por 1.000 millones de dólares será galardonada, el próximo 21 de mayo cuando se celebre una gala en Nueva York, con el "Webby Breakout of the year" o del ganador evidente para este año.



Este mismo premio fue obtenido en ediciones anteriores de estos galardones, que la Academia de las Artes Digitales y las Ciencias (IADAS, por su sigla en inglés) concede desde 1996, por redes como Flickr (2005) o Twitter (2009).



Las intérpretes Juliette Lewis y Graydon Sheppard han logrado el Webby como "mejores actrices por su trabajo en la serie original "Sh-t Girls Say" para YouTube".



La red social Facebook se ha llevado el premio especial por lograr un cambio social, "superando a Twitter, YouTube, Kiva y Change.org", con el que se valora "el papel que internet desempeña a la hora de posibilitar y albergar el desarrollo político y social".



Los organizadores agregaron que "este ganador ha sido elegido con los votos por internet del público".



"Este año los ganadores representan una espectacular mezcla de las tendencias nuevas y las que persisten tal como hemos visto en internet", señaló el director ejecutivo de estos premios, David-Michel Davies, en el comunicado de prensa.



El premio de mejor película dramática fue para "The Confession", con Kiefer Sutherland como protagonista, mientras que el de campañas comerciales fue para los anuncios de "Mano a mano en el baño", de la firma Old Spice y protagonizada por el exjugador de fútbol americano Isaiah Mustafa y el modelo italiano Fabio Lanzoni.



El actor Will Ferrell fue premiado de nuevo por su interpretación como el expresidente de EEUU George W. Bush en su número cómico sobre la reacción del mandatario tras la muerte de Osama Bin Laden.



La compañía Wieden + Kennedy se llevó este año otros tres premios por su campaña "Back for the future", protagonizada por Christopher Lloyd, Bill Hader, Kevin Durant y Michael J. Fox, en beneficio de la fundación que lleva el nombre de este último actor.



En el ámbito de la publicidad obtuvieron premios "The Museum of Me", por el mejor uso de los medios de comunicación social aplicados a la publicidad y "The Sound of Football", como mejor anuncio publicitario por internet; el blog "Mashable" se llevó el de mejor página de información financiera por internet o el sitio "TED.com", considerado por los internautas la mejor página educativa.



Consiguieron varios premios la plataforma gratuita para almacenar y compartir información Dropbox, el buscador de viajes KAYAK, la página gastronómica Epicurious.com, el servidor de telefonía gratuita Skype o los Sesame Street Muppets (Teleñecos), entre otros.



Igualmente fueron elegidos premios Webby y populares las páginas Manilla (mejor banco y plataforma de pago de facturas), Jameson1780.com (mejor uso de vídeo interactivo), el museo del Holocausto de Estados Unidos (mejor institución cultural), BabyCenter (mejor website familiar) o la Agencia Espacial NASA (mejor página de información gubernamental).



El reconocimiento a la mejor página deportiva ha sido para la de la cadena de televisión ESPN.com y la de mejor sitio para vídeos y películas de viajes y aventuras para "From Peru for Peru", entre muchas otras.



La ceremonia de entrega de estos premios, que se podrá seguir por internet, estará presentada por el polifacético actor, humorista y escritor estadounidense Patton Oswalt.