Bridget Jones volverá a las librerías trece años después

La escritora Helen Fielding anunció que publicará una nueva novela sobre las peripecias de la soltera favorita del Reino Unido, Bridget Jones, trece años después de la segunda entrega.



La autora inglesa dijo en una entrevista de radio en la BBC que el libro explorará "una etapa diferente de la vida de Bridget" y que se desarrollará en el Londres actual, aunque no quiso avanzar mucho sobre su contenido.



Señaló, no obstante, que "había cosas que quería contar", como la nueva obsesión de la famosa soltera con sus seguidores en Twitter, aunque el tabaco, el alcohol y las calorías ingeridas siguen dando dolores de cabeza a la protagonista.



"Mi vida ha avanzado y la suya también. Seguirá intentando dejar la bebida, el tabaco y continúa a dieta. Le irá mejor, pero realmente nunca va a cambiar", aseguró Fielding.



Adquiridas por la editorial Jonathan Cape, las nuevas peripecias de Jones saldrán a la venta en otoño de 2013, según asegura hoy "The Telegraph" en su página web.



La autora no reveló el título que tendrá la novela ni si aparecerán los personajes de Mark Darcy y Daniel Cleaver, los dos hombres con los que Jones intentó encontrar el amor en las entregas anteriores.



"Algunos personajes permanecen y otros desaparecen. Como nos pasa a todos, hay amigos que duran y gente que permanece en tu vida, pero todo el mundo sigue adelante", comentó la escritora, de 54 años, que comenzó a escribir sobre Bridget Jones en 1995 en una columna semanal del diario británico "The Independent".



Un año después, en 1996, salía a la venta la primera novela, "El diario de Bridget Jones", y en 1999 lo hacía su secuela, "Bridget Jones: Sobreviviré".



Ambas fueron best-sellers (han conseguido vender un total de 15 millones de copias en más de 40 países) y adaptadas al cine en 2001 y 2004 con Renée Zellweger (Bridget Jones), Hugh Grant (Daniel Cleaver) y Colin Firth (Mark Darcy) como actores protagonistas.



Actualmente, Fielding se encuentra inmersa en la tercera película de la saga Bridget Jones, que no se basa en ninguna novela, y en el musical sobre las aventuras de la soltera.