Cancelan Gala de amor y amistad con Juan Luis Guerra en Bogotá

El concierto promocionado para el día del amor y la amistad con los artistas Juan Luis Guerra, Andrés Cepeda y Carlos Vives para el próximo 8 de septiembre, fue cancelado, así lo anunció Ricardo Leiva, empresario organizador del concierto.



‘Queríamos un formato diferente, limitado e íntimo para 2.000 personas (…) parecido a las fiestas de gala que se hacían antes en el Hotel Tequendama, pero no dio resultado’, afirmó el organizador.



Palcos para 10 personas en un promedio de precio de 8 millones de pesos para cada uno, no dio el resultado esperado en ventas, que para Leiva es ‘una apuesta’ que no tuvo éxito.



Aunque consideró que fue una falta de respeto, afirmó que podría ser peor, ‘seguir adelante y cancelar uno o dos días antes, o decir otra causa de la cancelación, (…) o poner en riesgo la imagen de los artistas con un concierto con poco público’.



Las personas que habían adquirido la boletería, recibirán el desembolso total del precio, costo de manejo y envío en sus medios de pago. Acudiendo a cualquier punto de “Tu boleta” los compradores podrán recibir su dinero.



Por último, el empresario aclaró que el espectáculo de Juan Luis Guerra, programado en Tunja para el 7 de Septiembre, sigue en pie y será uno de los principales actos en las festividades de esa ciudad.