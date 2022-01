Cannes se prepara para su festival de cine anunciando nuevos filmes

El 65º Festival de Cine de Cannes calienta motores a dos semanas de su glamurosa inauguración el 16 de mayo, completando el lunes su selección oficial y los jurados del certamen.



La dirección del Festival anunció el lunes en París los títulos de otros filmes que figurarán en la sección oficial Una cierta mirada, entre ellos el francés "Renoir" de Gilles Bourdos y "Djeca" de Aida Begic, de Bosnia Herzegovina.



"Gimme the Loot", ópera prima del estadounidense Adam Leonun, completará esta sección, que presentará 20 filmes, entre ellos el colombiano "La Playa" y el argentino "Elefante Blanco", ante un jurado presidido por el actor y realizador británico Tim Roth.



Además, "Trashed", un documental ecológico de la británica Candida Brady, que ha sido producido por el actor británico Jeremy Irons, será proyectado en "sesión especial" en esta fiesta del cine, que este año tendrá un fuerte acento latinoamericano, con filmes de esa región en todas las secciones del Festival.



La gran cita del cine mundial, que se celebra todos los años en mayo en el rico balneario del sur de Francia, incluye también una sección de "filmes de medianoche", que este año ofrecerá la cinta australiana "The Sapphires", de Wayne Blair, indicaron los responsables del Festival de Cannes.



Ese filme "lleno de energía, gozoso y musical" es el primero realizado y producido por aborígenes, que también actúan, subrayaron los organizadores.

Y la sección consagrada al "Cine clásico" será clausurada por "Final Cut", del húngaro György Pálfi, que ha sido producido por el gran realizador Béla Tarr, añadieron.



El jurado del Festival de Cannes fue completado el viernes, con el cineasta brasileño Carlos Diegues como presidente del jurado de la Cámara de Oro, premio reservado a las óperas primas presentes en las diferentes secciones del Festival de Cannes.



22 películas aspiran por la Palma de Oro



El realizador brasileño entregará la Cámara de Oro durante la ceremonia de cierre del Festival de Cannes, el 27 de mayo, cuya anfitriona será la actriz franco-argentina Berenice Bejo, estrella de la oscarizada "The Artist".



Bejo, que será también la presentadora de la ceremonia inaugural, prometió "sencillez" y "honestidad" en su papel de maestra de ceremonias, recordando que "las estrellas del Festival son las películas, los actores, los realizadores".



"Cannes es la reunión de filmes que vienen de todas partes, realizadores, actores, periodistas...Todo allá es intenso", dijo hace pocos días la actriz, que será seguramente una de las estrellas de este Festival.



La selección de 22 películas que aspiran por la Palma de Oro, entre ellas "En el Camino", del brasileño Walter Salles, garantizan una afluencia de estrellas en las célebres escalinatas del Palacio de Festivales.



En el elenco de esa cinta, basada en la mítica novela del estadounidense Jack Kerouac, figuran Kristen Stewart (la bella de "El Crepúsculo"), Sam Riley, Garret Hedlun, Kirsten Dunst y Viggo Mortensen.



El jurado de la principal sección del Festival, el certamen oficial, estará formado por el actor y cineasta italiano Nani Moretti, junto con el diseñador francés Jean Paul Gaultier, el realizador haitiano Raoul Peck, y la actriz y directora palestina Hiam Abbas, se anunció el viernes.



Y el realizador francés Bertrand Bonello presidirá el jurado de la Semana de la Crítica, sección paralela del Festival de Cine Cannes dedicada al descubrimiento de nuevos talentos.