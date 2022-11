Carlos Santana anuncia álbum de colaboraciones con grandes estrellas latinas

El célebre artista mexicano Carlos Santana anunció en Las Vegas la presentación de su próximo trabajo a principios de 2014, un álbum de colaboraciones llamado "Corazón" en el que aparecerán grandes estrellas de la música latina.



"Yo sigo a Dios y Él me dice cuándo y dónde (hacer las cosas). Le obedezco", afirmó el cantante.



"Él me dice y tengo mucha claridad en mis decisiones. Con ganas se hacen milagros. El propósito de esta música es que cambie la energía en el mundo porque se invierte mucho en el miedo", añadió Santana, de 66 años, en una rueda de prensa dentro del House of Blues, en el hotel Mandalay Bay de Las Vegas.



El disco, que toca géneros como el pop, el rock, la salsa, el hip-hop, el folk o la bachata, celebra el amor del mítico guitarrista por su herencia y sus raíces y, de paso, muestra su influencia en la generación actual de grandes estrellas de la música, según sostiene la discográfica Sony Music.



"Corazón" saldrá a la venta a comienzos de 2014, si bien el primer sencillo extraído del disco, "La flaca" (originaria del grupo Jarabe de Palo), un tema grabado junto al colombiano Juanes, ya estará disponible el 25 de noviembre.



Ligado a este estreno y como parte de una iniciativa del Consejo de Promoción Turista de México, Santana celebrará el concierto "Corazón: Live from Mexico, Live it to believe it", que tendrá lugar el 14 de diciembre en Guadalajara (México), en su Jalisco natal.



Ese evento se podrá revivir en televisión a través de la cadena de pago HBO Latino y HBO Latin America en la primavera del próximo año. Posteriormente, estará disponible en DVD.



El resto de colaboraciones que aparecerán en el disco y en el concierto son las de los colombianos Chocquibtown, la mexicana Lila Downs, la cubana Gloria Estefan, los argentinos Los Fabulosos Cadillacs, el estadounidense Miguel y la española Niña Pastori.



También intervendrán el brasileño Samuel Rosa of Skank y los argentinos Soledad y Diego Torres, entre otros.



El álbum también contará con apariciones del jamaicano Ziggy Marley, hijo del legendario cantante de reggae, Bob Marley, así como del dominicano Romeo Santos.



El ganador de diez premios Grammy, tres Grammy Latino y miembro del salón de la fama del Rock and Roll, sostuvo que "la esencia" para hacer música "memorable" es hablar de mujeres "que están fuera del tiempo", como ocurrió con canciones como "Maria Maria" o "Black Magic Woman".



Santana indicó que el reto que se ha propuesto al crear este trabajo es conseguir que a la gente se le ponga la piel de gallina al escucharlo.



"Si no lo conseguimos, no habremos tenido éxito", concluyó.