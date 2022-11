Chespirito celebra sus 85 años en familia y con "salud delicada"

Rodeado de un círculo pequeño de familiares y muy cerca de sus seis millones de seguidores en Twitter, el comediante mexicano Roberto Gómez Bolaños celebra en Cancún su cumpleaños número 85, con una salud algo delicada.



"No vamos a tener una fiesta como tal, a la hora de la comida vamos a subir a su cuarto a felicitarlo, su salud es delicada y desde hace algún tiempo permanece en cama, bajo supervisión médica, hay gente con él las 24 horas del día", contó a Efe esta mañana un familiar cercano.



Durante una charla telefónica, esta fuente que prefirió permanecer en el anonimato comentó que últimamente el creador de personajes como "El Chapulín Colorado" y "El Chavo del Ocho" "ha tenido días buenos y días malos".



El comediante, señaló, tiene una forma de explicar sus problemas de salud "más a su estilo", pues "dice que corrió sin aceite durante más de 40 años con tantas giras de trabajo que lo trajeron de arriba para abajo y ahora están los resultados".



"Es un hombre fuerte ya de 85 años, que no pierde ese sentido del humor y nos da mucha tristeza verlo en cama, (pero) ahora estamos contentos porque lleva 3 días muy buenos, hasta subió un tuit y eso a todos nos anima en la familia", indicó.



"Así sabemos que se siente bien y que tiene ánimos para escribirle a sus seguidores", añadió la fuente.



La popularidad de Chespirito en toda Iberoamérica es tal que es una de las personas de México con más seguidores en la red social Twitter, seis millones.



"Él mismo escribe los mensajes de Twitter, desde diciembre no había subido nada, pero lo hizo hace unos días", recordó.



La cadena Televisa "le ha propuesto varias veces poner a alguien para que escriba en su nombre, pero él se niega rotundamente, siempre les dice: 'es mi cuenta y yo mando mis mensajes'", contó el familiar.



Precisamente, a través de esta red social el comediante ha agradecido a todos sus seguidores por las felicitaciones que le están enviando.



"Muchas Gracias por todo su cariño, y todas sus felicitaciones. Estoy muy emocionado y agradecido, siempre. Un abrazo: Chespirito", escribió.



Algunos de sus amigos también están utilizando esa red para felicitarlo, como el actor Rubén Aguirre, que encarnó al personaje del profesor Jirafales dentro de la famosa serie televisiva "El Chavo del Ocho".



"Un regalo de la vida el haber compartido alegrías, tristezas, éxitos y fracasos al lado de @ChespiritoRGB", publicó.



Gómez Bolaños sacó su apodo del dramaturgo William Shakespeare, cuyo diminutivo, pronunciado a la española, se leería "Chespirito".



Desde hace varios años se trasladó al centro turístico de Cancún con su esposa Florinda Meza, con quien vive en una zona residencial pegada a la Laguna Nichupté.