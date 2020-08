¿Por qué 'Chespirito' y 'El Chavo del Ocho' salen del aire en todo el mundo?

Luego de más de 50 años de transmisión, los fanáticos de los personajes del comediante mexicano Roberto Gómez Bolaños (1929-2014), mejor conocido como ‘Chespirito’, ya no podrán disfrutar de sus programas en televisión en todo el mundo.

Este suceso se produjo luego de que Grupo Televisa y Grupo Chespirito no alcanzaran un acuerdo económico, según lo dio a conocer Roberto Gómez Fernández, hijo del actor y director de la productora. Sin embargo, en el mismo mensaje a través de su cuenta de Twitter, Bolaños garantizó que siguen buscando alternativas para su regreso a la pantalla chica.

Aunque tristes por la decisión, mi familia y yo esperamos que pronto esté Chespirito en las pantallas del mundo. Seguiremos insistiendo, y estoy seguro que lo lograremos. — Roberto Gomez Fernán (@ElAguila_Gomez) August 1, 2020

Sin embargo, el anuncio de Gómez Fernández no estuvo exento de críticas por parte de su propia familia. Graciela Gómez Fernández, su hermana, lamentó que la cadena considerara que los programas de su papá “ya no valen nada”, a pesar de que no mencionó nombres.

Es una pena que quien más se benefició de los programas de Chespirito hoy afirmen que ya no valen nada. A sus hijos nos dejó su cultura, su amor, su ejemplo, su estilo... Esa riqueza no se puede cuantificar. Los intereses económicos no están en la familia. — GRACIELA GOMEZ FDZ (@GracielaGomezF) August 1, 2020

A su vez, Florinda Meza, de 71 años de edad, viuda de Gómez Bolaños y quien interpretó a varios personajes de los programas de Chespirito, entre los que se destaca ‘Doña Florinda’ en El Chavo del 8, advirtió que ella no formó parte de estas negociaciones.

¿Qué opino de que se deje de transmitir el programa Chespirito? Aunque no tengo nada que ver porque inexplicablemente no he sido convocada a las negociaciones, creo que justo ahora, cuando el mundo más necesita diversión, hacer eso es una agresión hacia la gente. pic.twitter.com/DDwaXvJQVI — Florinda Meza (@FlorindaMezaCH) August 2, 2020

Además, va en contra de sus propios intereses comerciales, porque en este momento queremos ver todo aquello que nos recuerde un mundo que fue mejor. Chespirito ya es un programa de culto. Es parte del ADN de los latinos, lo llevamos en la memoria genética — Florinda Meza (@FlorindaMezaCH) August 2, 2020

Pretender eliminarlo de tajo es una medida poco inteligente.



Es triste comprobar cómo en tu propia casa, a la que le has dado millones de dólares, es dónde menos te valoran. — Florinda Meza (@FlorindaMezaCH) August 2, 2020

Por su parte, el Grupo Televisa no se ha pronunciado sobre el suceso hasta el momento.