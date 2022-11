Ciudad de México celebra con 40.000 carteles medio siglo con García Márquez

Ciudad de México conmemoró que en ella vive desde hace medio siglo el escritor colombiano Gabriel García Márquez con el singular lanzamiento de 40.000 carteles con cincuenta párrafos, propios o ajenos, dedicados con cariño al Nobel colombiano.



El cartel, lanzado en el marco de la XII Feria Internacional del Libro del Zócalo capitalino con el patrocinio de instituciones del Distrito Federal y del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta), contiene fragmentos de libros del autor colombiano, citas de frases suyas, de personas cercanas a él o información sobre su extraordinaria vida.



Con diseño del artista mexicano de origen español Vicente Rojo, en su anverso el cartel presenta diez fotografías históricas de Gabo, algunas de ellas inéditas de cuando era joven y otras actuales, cuando cuenta 85 años.



En el reverso aparecen tres fotos más, una en Estocolmo recibiendo ante la mirada del Rey de Suecia el Premio Nobel en 1982, por los méritos literarios de una obra en la que "lo fantástico y lo real son combinados en un tranquilo mundo de imaginación rica, reflejando la vida y los conflictos de un continente", América Latina.



"Gabriel José de la Concordia García Márquez (primero de once hijos que tendría el telegrafista y boticario Gabriel Eligio García con Luisa Santiaga Márquez Iguarán) nació el 27 de marzo de 1928 en Aracataca, Colombia, y ha cumplido 85 años en la Ciudad de México, donde llegó a vivir hace medio siglo", reza a modo de epígrafe el primer párrafo del cartel.



Siguen otros sugerentes tales como "El escritor escribe su libro para explicarse a sí mismo lo que no se puede explicar"; "La memoria del corazón elimina los malos recuerdos y magnifica los buenos, y gracias a ese artificio logramos sobrellevar el pasado", del narrador colombiano.



La mayoría de ellas fueron extraídas de famosos libros de García Márquez como "Cien años de soledad", "El coronel no tiene quien le escriba", "La mala hora", "Noticia de un secuestro", "El amor en los tiempos del cólera" y "Vivir para contarla", entre otros.



Otras son dedicatorias de amigos suyos, como Álvaro Mutis, de otros escritores, como Octavio Paz y Cárlos Monsiváis, e incluso algunas del cineasta y escritor chileno Miguel Littín, con motivo de momentos especiales de su vida como la concesión del Nobel (1982) o la conmemoración de los diversos aniversarios de publicación de "Cien años de soledad" (1967).



El Gobierno del Distrito Federal informó de la iniciativa a través de un comunicado donde señaló que el escritor mexicano Jorge Hernández animó la entrega de miles de carteles este día en el Escenario Macondo, ubicado en el Zócalo capitalino, la mayor plaza pública de la ciudad.



"Abrazos a todos los que tengan el cartel y los que no lo tengan", fue el mensaje que García Márquez hizo llegar a la gente a través de Hernández.



El escritor dijo que "la mejor manera de celebrar a García Márquez es releerlo" por lo que conminó a la gente que acudía a la feria a "que hoy mismo nazca el siguiente lector de obras inmortales".