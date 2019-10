Conozca a la modelo que gana más de mil dólares al mes vendiendo su ropa interior usada

La modelo estadounidense Vany Vicious, quien se dedica a vender su ropa interior usada compartió durante la entrevista cómo llegó a este negocio: “Yo estaba modelando desde hace aproximadamente 13 o 14 años, he crecido mucho en redes sociales. Yo empecé vendiendo posters y de un momento a otro muchos de mis seguidores me pidieron que vendiera mi ropa interior y dije por qué no”.

Sobre para qué compran sus seguidores la ropa interior, comentó que: “No sé y no quiero pensar mucho en ello, es un fetiche, sin embargo a mí solo me importa que estoy ganando dinero”.

Con respecto a lo que le piden los seguidores a Vany Vicious, expresó que: “Cuando empecé a hacer esto no tenía especificaciones, pero entrando en el negocio más serio y después de las peticiones que me hacían como que querían la ropa interior que usaba en el gimnasio o en los días que no me bañaba, decidí ponerlos en venta en mi página web especificando las horas de uso”.

Además especificó que se baña todos los días así algunas personas le pidan vendérsela sucia. Por otro lado, Vicious especificó que los envíos los hace siempre por envío, nunca se encuentra con sus compradores.

En cuanto al precio, Vany comentó que varía según el tiempo de uso de la ropa interior, está entre los 50 y los 100 dólares.