Creadora de página Facebook de mujeres iraníes sin velo, amenazada de muerte

Tras el éxito de la página 'Las sigilosa libertad de las mujeres iraníes', que en menos de un mes ha recibido cerca de 400.000 'me gusta', su creadora, una reportera exiliada en Londres, ha recibido cientos de e-mails con insultos y amenazas, algunos de ellos de muerte.

'Todos los días recibo e-mails con amenazas, tanto en mi buzón personal como en el de la página, además de las difamaciones en los medios radicales iraníes, como la agencia Fars, Raja News o Jeibar Online', explica a Efe en conversación telefónica.

'Vamos a cortarte la cabeza delante de tu casa', 'Tendrías que ser violada delante de tu hijo' o 'Vas a morir pronto' son algunas de las lindezas que recibe de usuarios anónimos.

Otras amenazas son menos terrenales, como 'Alá te va a matar'.

Según ella, en los medios y páginas web extremistas han llegado a publicar noticias absolutamente falsas como el que ha sido violada por tres hombres en Londres.

'Puedes no estar de acuerdo con mis ideas y discutirlas, pero...¿insultar?. ¿Decir que me han violado?.¿Publicar que tengo relaciones sexuales con varios hombres fuera del matrimonio?. Esto es una forma de lavar el cerebro a la gente', afirma irritada.

'Trato de ignorarlo, pero, honestamente, a veces no puedo. Publican cosas sucias. En ocasiones me asusto, pero otras no me lo tomo en serio y pienso que no pueden hacer nada', añade.

Le acusan de arruinar la imagen de las mujeres iraníes y de ser antirevolucionaria (en referencia a la Revolución Islámica) y antiislámica.

Ella, sin embargo, argumenta que como periodista su obligación es reflejar la realidad de que su país (al que tiene prohibido volver) 'no es solo el Irán que cree en el hiyab (velo islámico)'.

'Hay millones de mujeres en Irán que no quieren llevar hiyab. Ellos no pueden pararlo, así que intentan pararlo en Facebook y en Instagram. Y como tampoco así pueden, tratan de atacar a las personas como yo y dañar su imagen', concluye.

Y recuerda que su página 'respeta a las mujeres que deciden llevar hiyab, no pretende obligarlas a que no lo lleven, pero ellos si que nos obligan a llevarlo a nosotras'.

La iniciativa de Facebook ha sido todo un éxito que ha levantado ampollas entre los sectores más radicales.

En las últimas semanas, estos han convocado varias manifestaciones en Teherán para exigir al Gobierno y la Policía que hagan respetar la ley islámica y el uso de lo que consideran un 'hiyab correcto', que cubra completamente cuerpo, brazos, piernas cabello y cuello, en vez de el modelo más relajado y revelador que muchas jóvenes ponen en práctica con la llegada del calor.