Dan Brown no da opciones a sus rivales en la lista de los libros más vendidos

El "Inferno" de Dan Brown arrasa de nuevo en la lisa de los libros más vendidos con su historia inspirada en "La Divina Comedia" y con el profesor Robert Langdon como protagonista. Solo en Portugal, Italia y España son otros los autores que logran hacerse con el número uno.



COLOMBIA



Ficción:

1.- "Inferno", Dan Brown (Planeta)

2.- "Rayuela", Julio Cortazar (Alfaguara)

3.- "Cincuenta sombras de Grey 1", E.L. James (Random House Mondadori)

4.- "La verdad sobre el caso Harry Quebert", Dicker Joel (Alfaguara)



No ficción:

1.- "La prueba del cielo", Alexander Eben (Planeta)

2.- "¿Por qué le pasan cosas malas a la buena gente?", Iván Gutiérrez (Planeta)

3.- "El negocio del siglo 21", Robert Kiyosaki (Alfaguara)

4.- "La enzima prodigiosa", Hiromi Shinya (Planeta)



Fuente: Librería Nacional.



ALEMANIA



Ficción:

1.- Inferno - Dan Brown (Lübbe)

2.- Silber: Das erste Buch der Träume - Kerstin Gier (FJB)

3.- Er ist wieder da - Timur Vermes (Eichborn)

4.- Allmen und die Dahlien - Martin Suter (Diogenes)



No ficción:

1.- Die grosse Volksvearsche - Hannes Jaenicke (Güterloher Verlagshaus)

2.- 1913: Der Sommer des Jahrhunderts - Florian Illies (Fischer)

3.- Die Kunst des klaren Denkens - Rolf Dobelli (Hanser)

4.- 5 Dinge, die Sterbende am meisten bereuen - Bronnie Ware (Arkana)



Fuente: "Der Spiegel".



ARGENTINA



Ficción:

1.- "Inferno" - Dan Brown (Planeta).

2.- "Cincuenta sombras de Grey" - E.L. James (Grijalbo).

3.- "Cincuenta sombras más oscuras" - E.L. James (Grijalbo)

4.- "Cincuenta sombras liberadas" - E.L. James (Grijalbo)



No ficción:

1.- "Ágil mente" - Estanislao Bachrach (Sudamericana)

2.- "Gaturro 21" - Nik (De la Flor)

3.- "Economía descubierta" - Tomás Bulat (Ediciones B)

4.- "La furia de Evita" - Marcos Aguinis (Sudamericana)



Fuente: puntos de venta del Grupo ILHSA.



BRASIL



Ficción:

1.- "Inferno" - Dan Brown (Arqueiro)

2.- "Para Sempre Sua" - Sylvia Day (Paralela)

3.- "O Silêncio das Montanhas" - Khaled Hosseini (Globo)

4.- "A Culpa é das Estrelas" - John Green (Intrínseca)



No ficción:

1.- "Sonho Grande" - Cristiane Correa (Primeira Pessoa)

2.- "Dirceu - A Biografia" - Otávio Cabral (Record)

3.- "Pensadores que Inventaram o Brasil" - Fernando Henrique Cardoso (Companhia das Letras)

4.- "Casagrande e Seus Demônios" - Casagrande y Gilvan Ribeiro (Globo)



Fuente: Revista Veja



ESPAÑA



Ficción:

1.- "Pídeme lo que quieras o déjame" - Megan Maxwell (Planeta)

2.- "Pídeme lo que quieras" - Megan Maxwell (Planeta)

3.- "Pídeme lo que quieras ahora y siempre" - Megan Maxwell (Planeta)

4.- "La verdad sobre el caso Harry Quebert" - Joël Dicker (Alfaguara)



No ficción:

1.- "Masterchef. Las mejores recetas" - VV.AA (Espasa)

2.- "La enzima prodigiosa" - Hiromi Shinya (Aguilar)

3.- "El arte de no amargase la vida" - Rafael Santandreu (Oniro)

4.- "Pesadilla en la cocina: las recetas de Alberto Chicote" - Alberto Chicote - (Temas de hoy)



ESTADOS UNIDOS



Ficción:

1.- "Inferno" - Dan Brown (Doubleday)

2.- "Second Honeymoon" - James Patterson y Howard Roughan (Little, Brown)

3.- "And The Mountains Echoed" - Khaled Hosseini (Riverhead)

4.- "The Ocean At The End Of The Lane" - Neil Gaiman (Morrow/HarperCollins)



No ficción:

1.- "Lean In" - Sheryl Sandberg y Nell Scovell (Knopf)

2.- "Happy, Happy, Happy" - Phil Robertson y Mark Schlabach (Howard Books)

3.- "Let''s Explore Diabetes With Owls" - David Sedaris (Little, Brown)

4.- "Dad Is Fat" - Jim Gaffigan (Crown Archetype)



Fuente: The New York Times



FRANCIA



Ficción:

1.- "Inferno" - Dan Brown (JC Lattès)

2.- "Le gardien de phare" - Camilla Läckberg (Actes sud)

3.- "Cinquante nuances de Grey" - E.L. James (JC Lattès)

4.- "Cinquante nuances plus sombres" - E.L. James (JC Lattès)



No ficción:

1.- "Le meilleur médicament c''est vous" - Frédéric Saldmann (Albien Michel)

2.- "Immortelle randonnée" - Jean-Christophe Rufin (Guérin)

3.- "Les amazones de la République" - Renaud Revel (First)

4.- "Le dictionnaire de Laurent Baffie (Edition limitée) - Laurent Baffie (Kero)



Fuente Institut GfK-Le Nouvel Observateur.



ITALIA



Ficción:

1.- "E l''eco ripose" - Khaled Hosseini (Piemme)

2.- "Un covo de vipere" - Andrea Camilleri (Sellerio)

3.- "Ferragosto in giallo" - Varios (Sellerio)

4.- "La veritá sul caso Harry Quebert"- Dicker Joel (Bompiani)



No ficción:

1.- "ZeroZeroZero" - Roberto Saviano (Feltrinelli)

2.- "Open" - Andre Agassi (Einaudi)

3.- "L''uomo che sussurra ai potenti" - Paolo Madron, Luigi Bisignani (Chiare Lettere).

4.- "Il mio diario. Violetta.". The Walt Disney Company Italia.



Fuente: La Feltrinelli.



MÉXICO



Ficción:

1.- "Infierno" - Dan Brown (Planeta)

2.- "Bajo la misma estrella" - John Green (Nube de Tinta)

3.- "Perdida" - Gillian Flynn (Grijalbo)

4.- "Rayuela" - Julio Cortázar (Alfaguara)



No ficción:

1.- "Ahora o nunca: La Gran Oportunidad de México para Crecer" - Jorge Suárez Vélez (Debate)

2.- "Cómo ganar amigos e influir sobre las personas" - Dale Carnegie (DeBolsillo)

3.- "Disciplina con amor: Cómo poner límites sin ahogarse en la culpa" - Rosa Barocio (Pax México)

4.- "Pequeño cerdo capitalista" - Sofía Macías (Aguilar).



Fuente Librería Gandhi.



PORTUGAL



Ficción:

1.- "Madrugada Suja" - Miguel Sousa Tavares (Clube do Autor)

2.- "Inferno" - Dan Brown (Bantam Books)

3.- "Como é Linda a Puta da Vida" - Miguel Esteves Cardoso (Porto Editora)

4.- "Envolvida" - Sylvia Day (5 Sentidos)



No ficción:

1.- "A Dieta dos 31 Dias" - Ágata Roquette (A Esfera dos Livros)

2.- "Da Corrupção à Crise" - Paulo de Morais (Gradiva)

3.- "O Meu Programa de Governo" - José Gomes Ferreira (Livros d''Hoje)

4.- "Também há Finais Felizes" - Fernanda Serrano (Oficina do Livro)



Fuentes: Bertrand Livreiros y FNAC.



REINO UNIDO



Ficción:

1.- "Inferno" - Dan Brown (Bantam Press)

2.- "Dead Man''s Time" - Peter James (Macmillan)

3.- "And the mountains echoed" - Khaled Hosseini (Bloomsbury)

4.- "Private down under" - James Patterson & Michael White (Century)



No ficción:

1.- "Extreme fishing" - Robson Green (Simon & Schuster)

2.- "Goodfella" - Craig Bellamy (TM Sport Media)

3.- "Top Gear: How to parachute into a moving car" - Richard Porter (BBC)

4.- "The ashes according to bumble" - David Lloyd (HarperSport)



Fuente: The Sunday Times.