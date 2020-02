Daniel Samper es nombrado rector de la primera academia latinoamericana de youtubers

El periodista y youtuber de 40 años (45), Daniel Samper Ospina, se ha convertido en rector de la primera escuela presencial de youtubers para Latinoamérica.

Se trató de una convocatoria organizada por el colectivo Espacio 85, un gimnasio audiovisual para la creación de contenidos, el cual publicó una serie de requisitos para ocupar el cargo: ser mayor de 40 años, tener experiencia como creador digital, haber publicado un libro sobre el tema, contar con trayectoria académica, tener un pasado judicial limpio y contar con mínimo 500.000 seguidores en cada una de sus redes sociales.

Así, al cumplir con todos los requisitos demandados por la convocatoria, Samper Ospina conversó con La W sobre los nuevos retos que surgen ante esta iniciativa y lo que busca esta escuela dedicada a jóvenes y adultos.

Sobre el objeto de la escuela, el periodista explicó: “”Youtubers” es un genérico, lo que queremos enseñar es a hacer videos de bajo presupuesto, artesanales pero bien hechos. Queremos que las personas con intención de hacer contenido digital, sin importar la edad que tengan, puedan lograr sus desarrollos bien hechos”.

De esta manera, el periodista destaca que hoy en día, el lenguaje audiovisual es “prácticamente equivalente a escribir”, pues ahora los contenidos circulan en formato audiovisual. Sin embargo, no descarta que en la escuela se aborde también el valor ético que implica la creación de contenidos: “Aspiro a que la escuela de youtubers sirva para hacer alianzas y laboratorios éticos”.

Respecto a las noticias falsas que circulan en redes sociales, Samper Ospina aseguró que el problema no radica en estas: “Siempre he pensado que las redes son una especie de tubos y la información es el agua que circula. Así que no son malas en sí mismas, sino que el problema es el agua podrida que corre”.

“A través de esta escuela creemos que puede ser muy pedagógico. Habrá cursos de edición, de expresión corporal, escribir les enseñará a investigar. No solo se trata de que hagan videos sino que se fortalezcan”, concluyó sobre el tipo de formación que recibirán niños, jóvenes y adultos.

