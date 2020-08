Danna Paola anuncia su segundo disco de este año

Cuando Danna Paola decidió no participar en la cuarta temporada de la serie "Élite", la artista mexicana explicó que necesitaba más tiempo dedicarse a su música. Su primer paso en ese sentido fue el lanzamiento en febrero de su disco "Sie7e". Sin embargo, no se quedó ahí.



La cantautora contó en una entrevista con Efe que ya prepara su segunda producción del año. Se trata de un álbum con temas y canciones producidas durante la pandemia en el que ha "participado en todo sentido”.



"Estoy muy ansiosa por contarle a mi público todo lo que tengo para ellos. En los últimos meses he vivido un proceso superinteresante. He aprovechado la cuarentena para terminar el álbum, que sale en último trimestre, dijo Danna Paola.



"Viene con un concepto increíble, diferente e innovador. Se trata de un diario de mi último año. Es como una extensión de mi vida”, aseguró la artista que ya ha sacado al mercado varios sencillos, con los que ha ido dejando claro detalles y ha hechos revelaciones sobre su vida personal.



“Las canciones son de mi autoría y también he estado involucrada en todo el concepto artístico del disco. Desde el arte gráfico, los videos y otros detallitos que nos emocionan mucho a mí y a mi equipo. Todo”, afirmó.

Le puede interesar:

NUEVAS COLABORACIONES



Danna Paola lanzó el 1 de mayo el primer sencillo de su próximo disco. Se trató de “Contigo”, una canción en la que le canta a un amor lejano en la cuarentena.



“Ya no veo las noticias, no mido el tiempo ni los días. Tú tan lejos, yo solita. Toca quedarse en casita”, canta en ella la artista.



Luego, el 27 de mayo presentó “Sola”, una canción de desamor a ritmo de reguetón. Un mes y medio después Danna Paola lanzó la primera colaboración del álbum: “No bailes sola”, un trabajo con Sebastián Yatra.



Los artistas la cantaron por primera vez en los Premios Juventud. Danna Paola también presentó en ese momento “Nada”, un tema de Cali y el Dandee, al que fue invitada como colaboración especial.



“Se vienen unas colaboraciones maravillosas de las que todavía no puedo hablar, pero son con artistas increíbles”, aseguró.



Lo que sí dijo es que el disco está anclado en las dos palabras que usaría en las etiquetas de internet que la definirían: “#Blessed y #Sola, mejor dicho #Solísima”.