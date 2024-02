Dionne Warwick estrena su nuevo álbum musical “She’s Back”

Tras 5 años alejada de los estudios de grabación, la cantante estadounidense Dionne Warwick anunció el lanzamiento de su nueva producción musical: “Shes Back”.

La cantante explicó que el título de su nuevo álbum responde a su público, que en muchas ocasiones le pidió que volviera a grabar. Su nuevo álbum incluye una nueva versión de uno de sus temas más emblemáticos, escrito por Burt Bacharach: What The World Needs Now is love.

Warwick afirmó que What The World Needs Now is love, fuera de que es una de sus canciones favoritas de Bacharach, también es una canción muy oportuna para la actualidad que vive el mundo hoy por hoy.

La artista señala que su nuevo álbum contempla 28 temas, cuyo segundo CD recoge una de sus producciones poco escuchadas.

Durante la entrevista, miembros de la mesa y oyentes se deleitaron con las melodías que han hecho famosa a la artista, quien contó con nostalgia cómo ha cambiado la forma de hacer música, más precisamente los cambios que ha tenido la experiencia de grabar un disco. Según Warwick, otrora, en sus comienzos, se grababa en compañía de toda la orquesta, quienes tocaban en vivo mientras la cantante hacía lo propio, pero ahora, la industria cambió, se graba de forma individual y apoyada en la tecnología. “Los computadores no tiene sentimientos”, señaló la cantante, quien confesó que aún pide ingresar a la cabina de grabación acompañada de músicos para que la experiencia sea la misma de siempre. No obstante, señaló que su regreso a los estudios fue “maravilloso”, y que lo hizo de la mano de su hijo, quien ofició como el productor de su disco.

La cantante anticipa que los oyentes del nuevo disco también disfrutarán de otras voces, porque contempla algunos dúos.

La artista también habló del reciente galardón Grammy que recibió, en compañía de Julio Iglésias y la agrupación Black Sabbath, en los que la academia los reconoció como leyendas musicales.

Sobre sus giras musicales, la artísta señaló que las diseña pensando en las canciones uqe sabe que su público espera que interprete, y las mezcla con nuevos temas, que ella quiere que su público comience a conocer.

La artísta también se refirió a los proyectos que adelanta en paralelo a su vida musical, afirmando que es consciente de que la carrera como artísta no le es eterna, y que tiene que tener otras ocupaciones paralelas que le permitan generar recursos para vivir.

Julio Sánchez recordó el paso de la artísta por el mundo del cine, esceanrio donde fue la encargada de servir de banda sonora para varias producciones.

El amor, otro de los temas abordados por la artísta en el marco de su diálogo con La W.

Le puede interesar: