Disney cierra su año con beneficio de 5.682 millones de dólares, el 18 % más

The Walt Disney Company, el gigante estadounidense del entretenimiento, anunció que cerró su año fiscal 2012 con un beneficio neto de 5.682 millones de dólares, el 18 % más que el ejercicio anterior.



La multinacional estadounidense con sede en Burbank (California) registró en ese periodo una ganancia neta de 3,13 dólares por acción, comparada con los 2,52 dólares por título que obtuvo en su año fiscal 2011.



Los ingresos de la compañía entre octubre de 2011 y septiembre pasado se ubicaron en 42.278 millones de dólares, un alza del 3 % respecto a los 40.893 millones de dólares obtenidos en el mismo periodo del ejercicio precedente.



"Ha sido un gran año en términos creativos, financieros y estratégicos, y nos ha permitido obtener unos ingresos, un beneficio neto y una ganancia por acción récord", afirmó el presidente y consejero delegado de Disney, Robert Iger.



El máximo ejecutivo de Disney destacó también la reciente compra por 4.050 millones de dólares de la empresa Lucasfilm, ya que permitirá al grupo seguir creando valor añadido a sus accionistas y continuar en una senda de crecimiento.



Fundada por el cineasta George Lucas, la empresa está detrás de franquicias como "Star Wars" e "Indiana Jones", y Disney ya desveló sus planes para realizar una nueva trilogía de la famosa saga galáctica cuya primera parte llegará a las pantallas en 2015.



En cuanto a los resultados trimestrales, en los que más se fijaban hoy los analistas en EE.UU., Disney obtuvo un beneficio entre junio y septiembre de 1.244 millones de dólares (68 centavos), el 14 % más que en el mismo trimestre de 2011, cuando ganó 1.087 millones.



La empresa californiana facturó en su último trimestre 10.782 millones de dólares, lo que supone un incremento del 3 % con respecto a los 10.425 millones de dólares que ingresó en el mismo periodo del año anterior.



Por sectores, el de canales de televisión ingresó 19.436 millones de dólares en el conjunto del año, el 4 % más, y su beneficio operativo aumentó el 8 %, y el de parques de atracciones facturó 12.920 millones, el 10 % más, y su ganancia operativa creció 10 %.



La división de cine de Disney ganó 5.825 millones de dólares, el 8 % menos que un año antes, y su beneficio operativo aumentó el 17 %, animado en parte por el éxito de las cintas "The Avengers" y "Frankenweenie".



Los resultados no terminaron de convencer a los inversores y los títulos de Disney, que habían cerrado con un tímido descenso del 0,08 % en la bolsa de Nueva York, caían el 2,04 % en las operaciones electrónicas posteriores a la clausura de los mercados.



Uno de los treinta componentes del Dow Jones de Industriales, la principal referencia de Wall Street, las acciones de Disney se han revalorizado el 33,44 % desde que comenzó el año y el 41,8 % en los últimos doce meses.