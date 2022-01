Disney mira el amor con ojos de perro y Pixar dibuja la mente en "Inside Out"

Disney y Pixar, empresas que dejaron de ser rivales en 2006 para avanzar bajo un mismo capital, desplegaron en el Festival de Cine de Animación de Annecy (Francia) sus originales propuestas para las pantallas familiares de los próximos meses.



El director Patrick Osborne presentó el estreno mundial de "Feast", un cortometraje que explora una nueva versión del amor según Disney que, en esta ocasión, se muestra desde la mirada de un perro o, mejor dicho, desde sus papilas gustativas.



"La idea era centrar todo en la comida", explicó Osborne ante una sala con la que compartió los entresijos de un filme en 3D estereoscópico que previsiblemente se proyectará en noviembre en las salas estadounidenses junto con "Big Hero 6", el próximo largometraje de Disney.



Tras ser recogido de la calle, el perro empieza a disfrutar de los huevos fritos, el beicon, los nachos o la pizza, hasta que una mujer entra en la vida de su dueño y la dieta cambia.



Los vaivenes de la pareja tendrán un impacto en el plato de la mascota, un punto de vista novedoso para una factoría que ha hecho del amor su principal baluarte.



Las adquisiciones de Pixar, en 2006, y de Marvel, en 2009, han insuflado un aire fresco en la compañía del ratón Mickey, como revela "Big Hero 6", de Don Hall y Chris Williams, en la que Disney se adentra en el universo de los superhéroes provenientes del cómic.



El estudio ha elegido la ciudad francesa para mostrar por primera vez dos fragmentos de este proyecto. En ellos se revela la relación que se establece entre Hiro, el protagonista de 14 años, y Baymax, un robot hinchable, a la vez que se sobrevuela San Fransokyo, una ciudad que combina elementos de San Francisco y Tokio.



Paralelamente, Pixar se está adentrando en la mente humana con "Inside Out", una película dirigida por Pete Docter, una de las figuras emblemáticas del estudio, al ser uno de los creadores de "Toy Story" y realizador de "Monsters, Inc." y "Up", película con la que ganó un Oscar.



"Sigo queriendo hacer algo que nunca haya hecho antes y llevar al público donde nunca ha estado", afirmó en una sala que le recibió con una gran ovación.



En esta ocasión, Docter ha querido representar con imágenes "la conciencia, los recuerdos y los atributos de la personalidad", mediante un proceso creativo que ha resultado ser "bastante divertido".



En esta ciudad francesa en la ladera de los Alpes han visto la luz las primeras imágenes del que es uno de los proyectos más esperados de Pixar y cuyo estreno está previsto para junio de 2015.



La película se desarrolla, como el propio título indica, entre el interior de la mente de Riley, una niña de once años, y el exterior, donde la pequeña interactúa con el mundo y las personas que la rodean.



El peso de la acción recae sobre unos personajes que encarnan emociones, como la alegría (Joy), la tristeza (Sadness), la ira (Anger), la repulsión (Disgust) y el miedo (Fear), y que toman decisiones en función de la situación por la que atraviesa la pequeña.



Tras una infancia feliz, la trayectoria de Riley se complica cuando se muda con su familia a San Francisco, donde tendrá que enfrentarse a un entorno hostil, mientras se va acercando a la adolescencia.



"Está basado en una experiencia emocional fuerte que ha sido ver crecer a mi hija", explicó Docter al público de Annecy.



Pixar ha proyectado dos fragmentos sobre los que el equipo sigue trabajando para que la audiencia pueda imaginar cómo será el resultado final, a partir de bocetos e imágenes animadas.



Durante los primeros minutos del filme se relata el nacimiento de la niña y se muestra cómo las emociones-personajes van aprendiendo a reaccionar a los impulsos externos.



En la presentación, Docter mostró cómo se almacenan los recuerdos, representados como bolas de cristal de colores que se proyectan en una pantalla cuando se piensa en ellos, cómo se crean los sueños al igual que si fuera en un estudio de Hollywood o cómo se adentra con cautela en el inconsciente.



En el Festival, que se clausura el sábado, también se ha podido ver una escena que muestra una discusión entre la joven y sus padres, imaginada desde el interior de la mente de cada uno con la sensibilidad con la que Pixar sabe ganarse al público.