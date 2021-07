Disney publicó la fecha de estreno de la película 'Encanto', inspirada en Colombia

Por medio de las redes sociales oficiales, el gigante del cine compartió un pequeño adelanto de la historia inspirada en la familia Madrigal, específicamente en Mirabel, la protagonista de este largometraje animado que vivirá toda una aventura entre los imponentes paisajes colombianos para descubrir la magia que rodea a su hogar y el peligro que enfrenta su familia por este don.

En un poster en el que se destacan representativos animales de la fauna colombiana, como un chigüiro, una guacamaya, un tucán, varias mariposas amarillas y un par de colibríes, Disney anunció que este jueves 8 de julio, se realizará el estreno mundial del trailer de la película.

Vea aquí: Video: Disney reveló las primeras imágenes de ‘Encanto’, película basada en Colombia

Además, Walt Disney adelantó que el estreno tendrá lugar el próximo mes de noviembre, sin dar detalles del día exacto y si su premier se realizará de manera paralela en salas de cine y en su plataforma Disney+, como ha pasado con otros de sus proyectos.

Esta nueva apuesta contará con canciones nuevas del ganador del premio Emmy, Grammy y Tony Award, Lin-Manuel Miranda, y está dirigida por Byron Howard, encargado de otros éxitos como Zootopía y Enredados; también, contará con la co-dirección de Jared Bush y Charise Castro Smith.

Le puede interesar: Joven atlanticense es considerado un 'héroe' por Disney por su trabajo ambiental

Bienvenidos. ✨ Step into Disney’s newest magical adventure in #Encanto. New trailer coming tomorrow. pic.twitter.com/tyLfD9aJRL