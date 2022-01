Donald, 80 años del pato más bondadoso y de peor carácter de Disney

Creado por el dibujante Dick Lundy, el 9 de junio de 1934, el personaje de Donald apareció por primera vez en 'The Wise Little Hen', un cortometraje de ocho minutos de duración dentro de la serie 'Silly Simphonies' (1929-1939), en la que se mezclaban todos los personajes de la factoría Disney.

En aquella primera aparición, Donald solo era un personaje secundario, pero conquistó a la audiencia desde el primer minuto, debido principalmente a la casi ininteligible voz que le proporcionó Clarence Nash, que sería su doblador durante 51 años, hasta su fallecimiento.

Pato Donald (Donald Duck) ya vestía con una camisa marinera azul a juego con una gorra, y pajarita roja, elementos que le han acompañado siempre.

Era, eso sí, un poco más alto, más delgado y con los pies más grandes de lo que finalmente quedaron tras unos cambios introducidos en 1937 y que establecieron definitivamente su aspecto.

En sus primeros años de vida siguió siendo un invitado en las aventuras de otros personajes más famosos, como Mickey Mouse, o compartió protagonismo con Pluto pero en 1937 y tras su remodelación, se estrenó 'Don Donald', el primer corto en el que era la estrella principal.

En esa primera aventura en solitario apareció por primera vez su novia Daisy, que junto a sus sobrinos Huey, Dewey y Louie -que harían su debut un año más tarde-, y su tío Scrooge McDuck -creado en 1947- forman la familia de patos de Disney, que viven en Duckburg.

Y en paralelo a los cortos animados, Donald saltó a las tiras diarias de cómics en 1938 de la mano del ilustrador Al Taliaferro, unas viñetas que llegaron a publicarse en 322 periódicos diferentes.

A finales de los cuarenta superó en popularidad a Mickey -su gran rival en el universo Disney- y, dado el volumen de trabajo que generaba, las ilustraciones se repartían entre varios dibujantes, como Carl Barks o Jack Hannah, que se ocuparon de las historias en Estados Unidos.

Pero también hubo contribuciones desde otros países, como Italia, donde el dibujante Romano Scarpa, que se encargó de Donald para la editorial Mondadori y que desarrolló el Superpato Donald.

El primer largometraje en el que participó Donald fue 'The Reluctant Dragon' en 1941, pero sus dos películas más conocidas son 'Saludos Amigos' (con el título original en español), un mediometraje de 1942 ambientado en Sudamérica, y 'The three caballeros' (1944), un clásico de Disney en el que el pato se traslada a Brasil y México.

También apareció en 1988 en 'Who framed Roger Rabbit', que combina personajes reales con dibujos animados y que fue todo un logro en el momento de su estreno.

Como datos curiosos, en 1995 un asteroide fue bautizado como Pato Donald y en 2004 consiguió su estrella en el paseo de la Fama de Hollywood, un honor que comparte con otros personajes animados como Bugs Bunny, la rana Kermit, Mickey Mouse, Blancanieves o Shrek.

Además Donald es el protagonista de varias series de videojuegos, entre las que destaca 'Kingdom Hearts', en los que vence a sus enemigos con magia.

Y como prueba del tirón popular que sigue teniendo pese a su venerable edad, en 2013 se vendieron 80 millones de copias de sus revistas, que cuentan con ediciones locales en 16 países de Europa, Oriente Medio y África, según los datos de Disney.

Todo ello para un personaje con apariencia de tontorrón y un mal genio difícilmente controlable, que le hace ser el blanco ideal de las bromas de todos sus amigos, aunque pasado ese pronto, su bondad y su extrema lealtad le han hecho ganar la confianza de sus compañeros de aventuras y de millones de espectadores.