Eduardo Costantini pagó 35 millones de dólares por una obra de Frida Kahlo

El empresario argentino Eduardo Costantini sumó una nueva pieza a su invaluable colección de arte. Se trata de "Diego y yo" un autorretrato de Frida Kahlo elaborado en 1946 y que adquirió en una subasta celebrada en la sala Sotheby's de Nueva York.

El precio que pagó supera los 30 millones de dólares y el empresario había revelado que el arte de la mexicana es una de sus pasiones, por lo que no descansó hasta encontrarlo y sumarlo a su colección junto a cientos de pinturas.

A continuación escuche la entrevista completa con Eduardo Costantini, el empresario argentino que adquirió "Diego y yo" de Frida Kahlo.

En diálogo con La W, Eduardo Costantini aseguró que Frida Kahlo es una "artista amada". Por eso, su pasión por las obras de ella viene de años atrás.

"Es una artista amada, querida no solo por el mundo de la pintura sino por la sociedad en general", aseguró Costantini.

Durante la conversación también se refirió a los sentimientos de Frida Kahlo en sus pinturas. "Es sufrimiento", dijo el argentino sobre lo que trasmite por su dolor físico y mental.

Finalmente aseguró que ha adquirido más de 800 obras como fundador y presidente del Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires. Incluso aseguró que su pasión viene de las obras y pinturas que surgieron desde inicios del siglo XX.

"Yo me dedico al arte latinoamericano desde principio del siglo pasado. Me enfoco en adquirir las obras más importantes de ese periodo y son diversas fuentes de origen. Me fijo en el valor, pero difícilmente vendo una obra, lo veo como una colección", manifestó Costantini.