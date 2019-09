Esperanza Gómez da detalles en La W, sobre el vídeo por el que es tendencia en Twitter

Las actriz porno colombiana ratificó en en los microfonos de La W que ella era la mujer desnuda que aparece en un video publicada desde su cuenta de Twitter.

"En twitter permiten mostrar más contenido explícito y no sé por qué tanto escándalo si desde el 2009 he mostrado todo" dijo la actriz.Además expresó que en el video se ve un poco diferente debido a que no tiene maquillaje.

Actualmente Gómez es tendencia en la red social de twitter y cuenta con más de 3.000 tuits.

El video lo puede ver en la cuenta de twitter de Esperanza Gómez: