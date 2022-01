El cantante Vicente Fernández muestra "mejoras progresivas" tras cirugía

La empresa indicó en un comunicado que el intérprete de música ranchera, originario de Guadalajara, capital del estado occidental de Jalisco, fue sometido el 22 de marzo pasado a una cirugía abdominal de urgencia debido a una hernia ventral.

Indicó que el riesgo quirúrgico se consideró alto debido a sus antecedentes, por lo que aunque la operación fue exitosa el artista permanece en la unidad de cuidados intermedios.

'Su pronóstico continúa reservado por los riesgos que conlleva un procedimiento médico-quirúrgico mayor en un paciente de su edad (75 años) y con sus antecedentes patológicos', expuso la compañía.

Señaló que su equipo médico 'se muestra optimista con las mejoras progresivas' que ha mostrado y 'esperan que pueda trasladarse en las próximas horas a su casa, donde deberá continuar la recuperación', y que el cantante 'se encuentra de muy buen humor y ha estado acompañado por toda su familia'.

'Doy gracias a Dios por cada día de vida que me regala. Siempre he dicho que he sido muy bendecido por poder disfrutar de mi familia, mi gente y del cariño de mi público. Gracias por preocuparse por mi salud, aquí sigo echándole muchas ganas', dijo Fernández, citado en el boletín.

La oficina de relaciones públicas del cantante había informado el 28 de marzo de la operación.

En los últimos años, el cantante ha superado diversos problemas de salud por un cáncer de próstata, un tumor canceroso en el hígado y más recientemente una trombosis pulmonar.

En enero pasado, Fernández realizó su última presentación en un palenque de la ciudad de León, Guanajuato, como parte de su gira de despedida de los escenarios.