El danés Noma, mejor restaurante del mundo, y el brasileño D.O.M, el cuarto

El restaurante danés Noma se coronó hoy, por tercer año consecutivo, como el mejor restaurante del mundo, mientras que el brasileño Alex Atala escaló tres puestos y consiguió que el D.O.M de Sao Paulo se colocara cuarto.



La revista británica reveló esta noche, en una gala celebrada en Londres, su esperada lista de 50 mejores restaurantes del mundo, considerados los "Óscar" de la alta cocina, en la que los españoles El Celler de Can Roca y Mugaritz, que también repiten posiciones en la lista de la revista "Restaurant", se colocan en la segunda y tercera posición.



Este año, los restaurantes latinoamericanos consolidaron su buena presencia en la conocida lista, con la presencia del peruano Astrid y Gastón (35) y los mexicanos Pujol Mexico City (36) y Biko (38).



Los organizadores de la clasificación, que cumple su décimo aniversario, destacaron "la meticulosa atención al detalle" del chef René Redzepi en su restaurante Noma de Copenhague, que se caracteriza por un uso innovador de los productos nórdicos.



Hace tres años el Noma arrebató el primer puesto de la lista de "Restaurant" a El Bulli de Ferran Adriá, cerrado el año pasado para dedicarse a la investigación culinaria.



"Restaurant" consideró de nuevo segundo mejor restaurante del mundo a El Celler de Can Roca (Girona, noreste de España) del chef catalán Joan Roca mientras en tercera posición repitió Mugatitz de Rentería (Guipúzcoa, norte de España), del vasco Andoni Aduriz.



Entre los diez primeros puestos se encuentran también el italiano Osteria Francescana (5), los estadounidenses Per Se (6), Alinea (7) y Eleven Madison Park (10), además del británico Dinner by Heston Blumenthal, que se estrena en la novena posición.



Arzak de San Sebastián (norte de España) volvió a quedarse en octava posición.



Por su parte, Elena Arzak, del restaurante Arzak en San Sebastián, sucedió hoy a la francesa Anne-Sophie Pic como valedora del premio a la mejor chef femenina del mundo, en uno de los galardones entregados durante la gala y previamente anunciado.