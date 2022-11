El español Gonzalo López-Gallego rodará en Colombia un drama sobre migración

El cineasta español Gonzalo López-Gallego rodará en Colombia un drama sobre inmigrantes que intentan cruzar la frontera entre México y Estados Unidos, en lo que será la primera producción de Hollywood en el país suramericano tras la entrada en vigor de la nueva Ley del Cine.



"Es una historia que se desarrolla en la frontera de México y Estados Unidos, las localizaciones son variadas y las podemos encontrar aquí", dijo López-Gallego desde la ciudad de Medellín, donde se filmará buena parte de la cinta.



Poco antes el productor estadounidense William Green, de Atlas Independent Films, había informado en una rueda de prensa, también en Medellín, que en esta película se invertirán cerca de cinco millones de dólares.



Ni el productor ni el director revelaron el título, tampoco quienes serán los protagonistas, pero López-Gallego adelantó que "se están barajando nombres bastantes interesantes".



"Es un thriller con tintes de drama, en el que tendrán mucha importancia los personajes. Es un guión muy diferente a lo que he hecho hasta ahora", expresó el cineasta español, en cuyo trabajo domina el género del terror y el suspense, al remarcar que "el guión es muy bueno".



En su primer viaje a Colombia para buscar localizaciones, López-Gallego indicó que Medellín surtirá de varios escenarios a la película, "calles, edificios, un hospital, un restaurante", al indicar que "ésta ha sido la primera toma de contacto" con la ciudad.



No obstante, dijo que están buscando un desierto y por ello visitarán próximamente el de Tatacoa, también llamado Valle de las Tristezas y ubicado en el departamento del Huila.



Según el cineasta, la fase de preproducción comenzará en febrero del año próximo, cuando haya concluido "Open Grave", un filme de suspense que actualmente rueda en Hungría.



"Open Grave" ("Tumba Abierta" o "Fosa Común" como prefiere llamar el cineasta en español a esta película) trata de "un tipo que se despierta en una fosa, en un lugar en el que esta rodeado de muertos, cadáveres, y cree que él es el responsable de los asesinatos".



"Ahí empieza el suspense, la búsqueda del asesino", reveló López-Gallego.



La película que el español dirigirá el año próximo en Colombia, manifestó, "es distinta, se sale un poco del género del thriller, es más hacia el drama y está impulsada por los personajes", los que a su juicio tienen el mayor peso.



A sus 35 años, Gonzalo López-Gallego rodará su novena película después de éxitos de taquilla como "Apollo 18" (2011) y "El rey de la montaña" (2007), una trayectoria que incluye valoradas incursiones en Hollywood.



El nuevo filme del cineasta supondrá además el primer hito de la nueva Ley de Fomento a la Industria Cinematográfica, rubricada el 11 de julio pasado en Colombia, que ofrecerá a partir de enero próximo una batería de beneficios fiscales a los productores nacionales y extranjeros que elijan este país para hacer películas.



Un productor nacional o internacional que ruede en Colombia recibirá una contraprestación del 40 % de los gastos realizados por concepto de servicios cinematográficos y del 20 % de los gastos por alojamiento, alimentación y transporte.



Como dijo el presidente Juan Manuel Santos durante la rúbrica de la ley, se trata del primer paso para convertir a Colombia en "el próximo destino del cine mundial".



"Estos temas motivan a la productora, a mi lo que me motiva es viajar. Esa es la ventaja de dedicarse a esto: viajar por el mundo, conocer sitios y conocer gente", concluyó López-Gallego.