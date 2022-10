El hijo mayor de Michael Bublé y Luisana Lopilato padece cáncer

Hace unos días, la prensa argentina se hacía eco del viaje relámpago a Los Ángeles que había realizado la actriz Luisana Lopilato el pasado domingo junto a su hijo mayor Noah (3), fruto de su matrimonio con Michael Bublé, debido a un supuesto problema de salud del que no se conocían más detalles.



Aunque en un principio se creía que el pequeño padecía mononucleosis, y más tarde se especuló con la posibilidad de que los médicos le hubieran diagnosticado paperas, a la espera de un comunicado oficial la preocupación por su estado de salud no había dejado de crecer debido al hermetismo de la familia Bublé-Lopilato, generalmente muy abierta con la prensa.



Ahora parecen haberse confirmado los peores temores sobre la supuesta enfermedad de Noah. En un mensaje publicado únicamente en el perfil de Facebook de la actriz argentina, pero no en el resto de sus redes sociales ni en las de su famoso marido, el matrimonio -padres también del pequeño Elias (9 meses)- revela que a su primogénito le han diagnosticado cáncer y ha comenzado ya el tratamiento.



"Estamos devastados por el reciente diagnóstico de cáncer de nuestro hijo mayor Noah, quien se encuentra actualmente en tratamiento en los Estados Unidos. Siempre hemos hablado mucho sobre la importancia de la familia y el amor que tenemos por nuestros hijos.



Luisana y yo vamos a dedicarle todo nuestro tiempo y atención a ayudar a Noah a ponerse mejor, suspendiendo nuestras actividades profesionales por ahora", reza el mensaje que aparece firmado por el propio Michael Bublé.



En dicho mensaje, que en el momento de la publicación de esta noticia aún no ha sido validado por los portavoces de la pareja, piden que se respete su intimidad en un momento tan complicado.



"Durante este difícil momento, les pedimos que oren por él y que por favor respeten nuestra privacidad. Tenemos un camino largo por delante y esperamos que con el apoyo de nuestra familia, amigos, fans alrededor del mundo y nuestra fe en dios, podamos ganar esta batalla", concluye el comunicado, que aparece firmado por Michael Bublé.



Los admiradores del cantante y la actriz y numerosas personalidades de la industria del entretenimiento argentina no han tardado en enviar mensajes de apoyo a través de las redes sociales a la familia bajo el hashtag #FuerzaNoah.