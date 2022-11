El nuevo disco de Alejandro Sanz, a la venta el 25 de septiembre

"La música no se toca", nuevo álbum de estudio del cantante Alejandro Sanz, verá la luz el próximo 25 de septiembre.



Este disco, primero del intérprete bajo el sello Universal Music, está producido por el propio Sanz "junto al reconocido productor y arreglista colombiano Julio Reyes Copello, ganador de dos premios Grammy", ha informado la discográfica en una nota de prensa.



"La música no se toca" ha estado precedido por el sencillo "No me compares", que sirvió de carta de presentación del álbum y que "ha alcanzado la máxima posición en la radio de Estados Unidos, Puerto Rico, México, España, Argentina, Colombia, Chile y Ecuador", según Universal Music.



El videoclip de este single, que se presentó el pasado junio, suma ya más de 4 millones de visitas en el canal oficial del artista en Youtube (youtube.com/user/alejandrosanzvevo).



Tras la presentación de este nuevo disco, el músico madrileño se embarcará en una extensa gira de promoción, que recalará en España, Estados Unidos, México, Brasil y Argentina.