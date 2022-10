El padre de Jessica y Ashlee Simpson sufre cáncer de próstata

El fotógrafo Joe Simpson (58), padre de las cantantes Jessica y Ashlee Simpson, se sometió recientemente a una operación quirúrgica para combatir el cáncer de próstata que le fue diagnosticado hace dos meses, una delicada intervención que, como ahora revela la revista People citando fuentes familiares, habría sido todo un éxito, así como un motivo de alivio para sus seres queridos.



"Joe se encuentra fenomenal y es optimista de cara al futuro. Se siente muy afortunado de contar con familiares y amigos que no han dejado de transmitirle amor y cariño, y que no han dejado de apoyarle durante todo este proceso", reveló un informante al citado medio.



Su estado de salud habría experimentado tal mejoría, que Joe no habría dudado en aceptar un nuevo proyecto que le llevará a viajar a Japón para dirigir un reportaje gráfico para la revista Nation-Alist, como se desprende de la información hecha pública por la conocida publicación.



Aunque sus famosas hijas no han llegado a pronunciarse sobre los contratiempos sufridos por su progenitor, hace unas semanas el propio fotógrafo puso de manifiesto que el clan Simpson mantiene una de las relaciones más estrechas del mundo del espectáculo, tanto en el ámbito personal como en el profesional.



"Ashlee y Jessica son unas grandísimas profesionales. Saben perfectamente cómo posar ante la cámara y cuáles son las mejores técnicas para extraer todo el potencial de las fotografías. Conocen a la perfección su oficio y eso me llena de orgullo porque, evidentemente, como padre me llena de felicidad ser testigo de su éxito. Aunque lo más importante para un padre no es tanto qué hacen tus hijas como la clase de personas en las que se han convertido", revelaba a E! Online sobre las dos artistas, fruto de su extinto matrimonio con Tina Ann Drew.