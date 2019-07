El pianista Armando Anthony Corea habla sobre su carrera artística

Armando Anthony Corea conocido como uno de los mejores pianistas del mundo, habló en exclusiva para W radio, contando detalles de lo que ha sido su carrera musical, y lo que es el lanzamiento de su nuevo disco The Spanish Heart Band: Antidote.

Consternado por la muerte de su gran amigo João Gilberto, Corea quien durante esta entrevista se enteró del deceso de su amigo, expresó sus condolencias y lamentó mucho esta gran pérdida para la música contemporánea.

También contó detalles de lo que fue sus inicios musicales mencionando que “Nunca se me cruzó por la cabeza hacer algo distinto que no tuviera que ver con la música (…) además hacer esto me hace muy feliz” dijo.

Además destacó que tiene un gran aprecio por los músicos hispanohablantes, y dijo que las nuevas generaciones tienen una mente muy abierta para generar todo tipo de música y que eso es de su agrado.

Por último conversó sobre lo que es su nuevo sencillo The Spanish Heart Band: Antidote puntualizando que “Trabajo en muchos proyectos, por ello en mi gira quería algo diferente y lo pude conseguir”. Dejando claro que se vienen grandes proyectos nuevos a su futuro y giras musicales.

