El ritmo de Los Tigres del Norte revoluciona festival Vive Latino en México

El ritmo de Los Tigres del Norte revolucionó anoche el festival Vive Latino con su música tradicional de banda, que sorprendió a las más de 50.000 personas que abarrotaron el escenario principal del Foro Sol de la capital mexicana.



Pese a que la música rock de grupos latinoamericanos en castellano comenzó siendo la protagonista de este evento en sus primeras ediciones, desde hace ya años se ha abierto a otros ritmos y a otros idiomas.



Así, el mítico grupo de música norteña (propia del norte del país) ofreció al público alguno de los corridos que los han convertido en uno de los grupos más reconocidos del mundo en este tipo de música, como "Camelia la Tejana", "La reina del Sur" y "Jefe de jefes".



Durante dos canciones, los mexicanos, que cerraron la noche de la tercera sesión de este festival considerado el más importante de Latinoamérica, estuvieron acompañados por el argentino Andrés Calamaro, quien ha colaborado en otras ocasiones con la banda.



Pese a que Los Tigres del Norte no decepcionaron, los más aplaudidos de la noche fueron los puertorriqueños Calle 13, quienes presentaron al público mexicano por primera vez su trabajo más reciente, "Multiviral", así como canciones de otros discos como "No hay nadie como tú" o "La vuelta al mundo".



El cineasta serbio Emir Kusturica también fue otro de los protagonistas del día con su estrambótica banda Emir Kusturica & The No Smoking Orchestra que entregaron al público unas dosis de sus ritmos balcánicos.



Otros de los grupos que actuaron en esta jornada fueron los argentinos Los Caligaris, los estadounidenses Vintage Trouble, así como los españoles Lori Meyers y Guadalupe Plata.



Esta es la decimoquinta edición de este festival que comenzó el jueves y por primera vez tendrá cuatro días de duración, en los que actuarán 173 bandas procedentes de distintas partes del mundo.



Algunos de los grupos que ya se han presentado en las jornadas previas han sido los canadienses Arcade Fire o los españoles Love of Lesbian, y hoy los más esperados del día son los ingleses Placebo, los mexicanos Zoé y los belgas 2 Many DJs.