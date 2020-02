B.J. Thomas recuerda los momentos más importantes que marcaron su carrera musical

Bj Thomas, reconocido cantante estadounidense de los años 60 y 70, habló en los micrófonos de W Radio y mencionó lo importante que ha sido para él su carrera.

El cantante recordó que muchas de las composiciones que han interpretado otros músicos también las ha cantado, sin embargo, no tiene ningún problema. “No me molesta, no tengo conflicto, porque el autor de las letras es de un amigo y que salga de nuevo es resaltar el buen trabajo que hizo”.

BJ Thomas habló de su famosa canción ‘Home Where I Belong’, señaló que “aunque no la escribí yo, tiene un significado muy importante para mí y para mi carrera profesional”, añadió que cuando se refiere a “Home” está hablando de “es el lugar donde todos vamos después de vivir en la tierra, es el cielo para mí”.

