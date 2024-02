En el Grupo Niche siempre veremos reflejado a Jairo: Óscar D' León

El cantante venezolano de salsa, Óscar D’ León, dijo en La W que se enteró de la muerte de Jairo Varela a través de su manager, quien fue el que le contró la triste notcia.



León afirmó que Varela siempre significó para la música “calidad” y el “querer hacer las cosas bien”, “eso era l que admirábamos de él”.



“No viví mucho tiempo a su lado, pero iba dejando una estela de cariño”, señaló el venezolano, quien pidió a Yanila Varela, hija del maestro, que no dejen “morir” al Grupo Niche.



“Ojalá su hija no deje morir a Niche, ahí siempre veremos reflejado a Jairo. Estamos dolidos, estamos tristes”, concluyó.