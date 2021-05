Entre lágrimas Mabel Cartagena contó que tuvo que salir de Cali por amenazas

En un video en su cuenta de Instagram, Cartagena, quien vive en Cali hace más de cuatro años, preocupó a sus seguidores por la prolongada ausencia de quince días en sus plataformas, mientras en la capital vallecaucana se presentaban problemas de orden público.

La presentadora aseguró que había tomado la decisión de cancelar la pauta publicitaria en su Instagram por respeto y consideración por el momento que estaba atravesando el país.

Lea aquí: Linda Palma le pide al Minsalud vacunar a pacientes con enfermedades autoinmunes



También reveló que su silencio en redes molestó a algunos, que con amenazas e insultos la acusaron de "cobarde y hasta rata" por no pronunciarse sobre el paro.

"Recibí una una ola de insultos, de amenazas, de ofensas, de las que nunca he estado preparada, que considero que no me merecía", todo esto mientras rompía en llanto.

La barranquillera de 38 años aseguró que tomó la decisión de salir de la ciudad, luego del duro episodio de tiroteo que se registró en Ciudad Jardín, en Cali. Según explicó, este hecho habría desatado la ira de quienes le propiciaron las amenazas.

Le puede interesar: Interpretar a Gaviota ha sido el mayor reto de mi carrera: Laura Londoño

"He tenido que ver mensajes donde me dicen que no regrese a Cali porque huí, porque abandoné el barco, me han llamado rata, ustedes no se imaginan la cantidad de mensajes que hemos tenido que recibir y yo me doy cuenta que hay mucho odio y rencor, pero eso yo nunca comparto en mis redes”, puntualizó.

Por este razón, la empresaria tomó la determinación de salir de la ciudad con su esposo, el extenista argentino Sebastián Decoud y sus dos hijos.