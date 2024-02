¿Es adicto a su pareja, al sexo o al celular?

Si lo primero que hace al levantarse es revisar su celular; si cada vez que su pareja lo trata mal a usted le duele, pero resulta una conducta que tiene un 'no sé qué' que le gusta; si en la noche al llegar a casa sigue trabajando; si mira videos pornográficos todos los días y disfruta tener relaciones sexuales a cada momento; o si cada vez que pasa por un almacén no puede evitar entrar y comprar, puede ser que usted tenga una adicción no tóxica.



Las adicciones no tóxicas vienen de la mente y son el reflejo de sus comportamientos. No tienen nada que ver con ingredientes químicos, es decir, no se deben confundir con otro tipo de adicciones como a las drogas o al alcohol. Comúnmente se llaman 'adicciones ocultas'.



Según Martha Suescún, directora de la fundación Libérate, las adicciones no tóxicas pueden ser a la tecnología, a las relaciones conflictivas, al trabajo, al sexo, a los juegos o videojuegos, al deporte, a la religión o a las compras compulsivas, entre otras.



¿Quiere saber si tiene alguna de estas adicciones? Revise su día a día y fíjese en si ha perdido el control en alguna de estas actividades y si ellas están interfiriendo en su vida diaria. Tenga cuidado si, por ejemplo, debido a su pareja se ha alejado de sus amigos y familiares o si cuando usted está en una reunión hace más caso al celular que a las conversaciones presenciales con otras personas.



Suescún también señala que hay cuatro características importantes en el comportamiento adictivo: la obsesión, la pérdida de control, la negación al reconocimiento del problema y la presencia de consecuencias negativas.



Si usted piensa que tiene alguna de estas adicciones, recuerde que para vencerlas lo más importante es reconocer que tiene un problema, buscar apoyo a través de su familia, pedir ayuda y comprometerse.



Para escuchar la entrevista completa de Martha Suescún, directora de la fundación Libérate, y quien cuenta con un máster en Prevención y Tratamiento de Conductas Adictivas de la Universidad de Valencia (España), revise el audio adjunto.