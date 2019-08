Es bonito pensar que el amor llegó a muchas parejas por cuenta de mi música: Roland Kent

Roland Kent LaVoie, mejor conocido como Lobo, aún es recordado por sus grandes éxitos cosechados en la década de 1970 que incluso le permitieron ocupar varios lugares en el listado del Top 10 de Estados Unidos.

“Me and you and a dog named Boo”, “I’d love you to want me” y “Don’t expect me to be your friend” son algunas de sus canciones más recordadas, si bien el 25 de junio de este año The New York Times lo incluyó en la lista donde figuran cientos de otros artistas cuyo material fue destruido en el incendio Universal de 2008.

“Extraño de los 70 la magia que había en las canciones y la ausencia de las imágenes. No existían los videoclips, que hoy son quienes cuentan la historia, sino que teníamos solo las palabras”, contó Lobo en diálogo con La W.

Aunque comenzó su carrera en 1961 como miembro de una banda local llamada The Rumours, fue hasta 1971 que LaVoie comenzó a llamarse a sí mismo Lobo. Al respecto, el artista reveló en La W: “’Lobo’ me parecía una palabra corta y de fácil recordación, por eso la apropié”.

Respecto a la posibilidad de emprender nuevos proyectos musicales en el futuro, Lobo respondió que esa opción está totalmente descartada para él: “Tengo 77 años y no hago giras muy a menudo (…) soy una persona muy simple, ya no grabo ni hago prensa. Estoy en Carolina del Norte con mi esposa y solo disfruto la vida”.

