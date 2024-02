[Estreno] The Rolling Stones presentan su nuevo sencillo “Doom and Gloom”

The Rolling Stones estrena su esperado sencillo, tanto en la radio de todo el mundo, como en la tienda digital iTunes.



“Doom And Gloom“, marca la primera vez que Mick Jagger, Keith Richards, Charlie Watts y Ronnie Wood han estado juntos en el estudio de grabación en siete años.



Extractado del álbum próximo a lanzarse “GRRR!”, el sencillo fue grabado en París y producido por Don Was, quien ha trabajado junto a The Rolling Stones en 5 álbumes anteriores.



GRRR! Estará disponible para pre-compra en iTunes a partir de este 11 de octubre.