Exnovia de Mick Jagger subasta sus cartas para salir de la ruina

Un lote de diez cartas que el líder de los Rolling Stones, Mick Jagger, escribió en verano de 1969 a su entonces amante, Marsha Hunt, saldrán a la venta para aliviar la "ruina" económica de la cantante americana, de 66 años.



Tras permanecer cuarenta y tres años ocultas, las cartas se subastará con un precio estimado de entre 70.000 y 100.000 libras (entre 11.000 y 158.000 dólares).



Según publica hoy "The Guardian", Hunt vive en una costosa casa en Francia y asegura: "Aquel que tenga la impresión de que soy rica no me conoce. Vinieron a verme unos amigos y no tenía electricidad porque la factura era demasiado alta. Así que uno de ellos me dijo: seguro que tienes algo que puedes vender".



En las cartas que Sotheby''s subastará el próximo 12 de diciembre, Jagger, que se encontraba ese verano de 1969 en Australia rodando la película "Ned Kelly", habla de los libros que lee, como los diarios de Nijinsky o los poemas de Emily Dickinson.



Una de ellas, fechada a 20 de julio y titulada "Sunday the Moon" ("Domingo la Luna"), en referencia a la expedición del Apolo 11 hacia el satélite, refleja la rabia que le da no poder asistir al festival de la Isla de Wight para ver reaparecer a Bob Dylan y a "John&Yoko aburriendo a todo el mundo".



La relación entre el cantante británico y Hunt, nacida en Filadelfia, fue secreta hasta 1972 y tuvo como fruto una hija, Karis, y la canción "Brown Sugar", de los Stones.



"Las cartas hablan de un momento increíble de nuestras vidas. El verano del 69 fue el fin de una era de espíritu revolucionario, aunque entonces no sabíamos que estaba a punto de acabar", señaló Hunt.



Por ello, la estadounidense, que conoció a Jagger cuando los Stones la pidieron que posara para un anuncio de "Honky Tonk Women", a lo que se negó, espera que el comprador sea consciente de que se llevará "un pedazo de historia".