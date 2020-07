Exreina de belleza descubrió que está embarazada cuando se hizo prueba de coronavirus

La exvirreina nacional, Lina Mosquera, descubrió que está en estado de gestación cuando le entregaron los resultados de su segunda prueba de COVID-19. Esto con miras a determinar si ya no tenía el virus en su cuerpo.

Recordemos que Lina se hizo el examen hace poco más de un mes donde arrojó positivo para coronavirus.

En su publicación en redes sociales, compartió con sus seguidores la preocupación que tiene dado que ahora una vida crece dentro de ella y no le dieron el seguimiento debido al caso.

"Me causó mucha curiosidad (y en eso necesito que ustedes me ayuden) es por qué en todo este tiempo jamás la EPS a la que pertenezco me envió una fórmula o me hizo un seguimiento especial, teniendo en cuenta qué hay otra vida de por medio", detalla Mosquera.

Agrega que fue la Secretaría de Salud Municipal y Departamental las que estuvieron al tanto de su estado y le estuvieron haciendo seguimiento telefónico.

“Les confieso que me he deprimido mucho con el tema, he llorado bastante, probablemente por la hipersensibilidad que activa mi estado; pero sin perder la fe en Dios de que pronto saldré victoriosa de esta enfermedad”, expresó.

