Fallece a los 56 años el actor y cómico británico Rik Mayall

El actor murió por una causa no especificada a los medios de comunicación, según confirmó un portavoz de la compañía que le representaba.



La carrera del actor incluye también papeles en las comedias 'Blackadder' (La víbora negra), 'Bottom', de finales de los años 90 y cuyo guión coescribió junto con su compañero y amigo Adrian Edmonson, y 'The New Statesman', a finales de la década de los 80.

Precisamente, su carrera en los escenarios comenzó a dúo, con Edmonson, su colaborador de toda la vida tras haberse conocido en la Universidad de Manchester (norte de Inglaterra).

En 1998, Mayall sufrió un accidente en una bicicleta 'quad' que le dejó en estado de coma durante varios días.

Tras conocerse la noticia de su muerte, el productor y guionista de televisión John Lloyd indicó a la cadena de televisión pública BBC que con Mayall había fallecido 'un auténtico héroe de la comedia'.

El pasado año, el actor recordó el accidente que le mantuvo en coma y contó que los médicos le habían mantenido vivo gracias a una máquina de respiración asistida durante cinco días y que volvió a mostrar señales de vida poco antes de que los doctores decidieran desconectarle.

Según él, esa experiencia tan cercana a la muerte le cambió la vida y para recordarlo solía intercambiar regalos con su esposa e hijos.

'La principal diferencia entre ahora y antes de mi accidente es que ahora estoy muy contento de estar vivo', dijo.

Mayall señaló además que 'otras personas se vuelven variables en la cuarentena o en la cincuentena, los hombres tienen la menopausia masculina. Yo me he perdido todo eso. Simplemente estoy muy feliz', afirmó entonces.