Familia de García Márquez decidirá "cuando se serene" si publica obra inédita

La decisión de publicar la obra inédita "En agosto nos vemos", del recién fallecido Gabriel García Márquez, la tomará su esposa Mercedes Barcha y sus hijos Rodrigo y Gonzalo, cuando "la familia se serene".



Así lo afirmó a Efe el director general de la Fundación Gabriel García Márquez para el Nuevo Periodismo Iberoamericano (FNPI), Jaime Abello, el colombiano en el que el Nobel de Literatura depositó toda su confianza.



Abello indicó que esta "novela corta no publicada" es por ahora el único documento inédito del creador del "realismo mágico", al apuntar que "es poco probable que haya otros, aunque podría haberlos".



El anuncio de que existía ese manuscrito lo hizo el director editorial de Penguin Random House en México, Cristóbal Pera, tras el fallecimiento de García Márquez el pasado 17 de abril.



Se trataría de una obra escrita a inicios de la década del 2000 en la que relata la historia de una mujer que visita una isla donde está la tumba de su madre.



"No sé en qué momento lo escribió", confesó Abello sobre "En agosto nos vemos", teniendo en cuenta que la última novela del Nobel, "Memorias de mis putas tristes" se publicó en 2004 y un año después el propio García Márquez confesó que no volvería a escribir.



El responsable de la FNPI, creada por García Márquez en 1995 para fomentar la excelencia del periodismo en Iberoamérica, remarcó que el legado literario que deja el genio de las letras está constituido por "su biblioteca, archivos, manuscritos, borradores y todas sus obras publicadas, cuyos derechos los va a tener la familia durante mucho tiempo".



"Le corresponderá a la familia y a su editora de toda la vida, Carmen Balcells, administrar ese legado", insistió Abello, para argumentar: "ellos tienen que tomar una decisión, al igual que con sus cenizas, hay que dar tiempo para que la familia se serene y vean qué van a hacer".



Mercedes Barcha, conocida como "La Gaba", fue la compañera eterna de García Márquez. Se casaron 1958, recorrieron juntos gran cantidad de países y fruto de ese matrimonio son sus dos hijos: el director de cine Rodrigo García Barcha, nacido en Bogotá y quien reside en Los Ángeles (EE.UU.), y el editor Gonzalo García Barcha, que vino al mundo en Ciudad de México y vive actualmente en París.