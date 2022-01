Filmes de México, Colombia y Venezuela, premiados por el público de Chicago

El público del Festival de cine latino de Chicago (EE.UU.) eligió a la mexicana "La otra familia" como el mejor largometraje proyectado en la 28 edición del certamen, además de distinguir al documental colombiano "Belleza cautiva" y al cortometraje venezolano "Bangladesh".



Los organizadores del certamen estadounidense, que no otorga premios del jurado y proyectó este jueves las últimas películas, informaron hoy a Efe los nombres de los ganadores, tras el recuento de los votos.



"La otra familia" es un drama familiar, escrito y dirigido por Gustavo Loza, que fue proyectado en la sección del festival dedicado a las personas gays, lesbianas, bisexuales y transexuales.



La historia gira en torno a una pareja de homosexuales que nunca se había planteado tener hijos, hasta que se les cruza en su vida diaria Hendrix, un niño de siete años, descuidado y abandonado por su madre drogadicta.



El filme premiado por el público del festival reflexiona también sobre el egoísmo y los prejuicios que generan los núcleos familiares no convencionales.



Precisamente, los directores mexicanos que han pasado por esta edición del certamen advirtieron de la necesidad de la industria cinematográfica del país de buscar más variedad temática y defendieron que deje de lado las historias sobre la violencia y el narcotráfico.



Además, el filme "Belleza Cautiva", de Jared Goodman, ha sido valorado por el público como el mejor documental que ha pasado por la edición del festival de cine español, portugués y latinoamericano.



La cinta aborda los concursos de belleza y el crimen a través de las luces y las sombras presentes en estos mundos de la fama y el dinero.



Por último, los ocho minutos de historia que condensó Héctor Orbegoso en "Bangladesh" han sido suficientes para que el público de Chicago lo elija como mejor cortometraje del festival.



"Bangladesh" cuenta la historia de una pareja que no encuentra la manera de darle una dura noticia a su hija de siete años.



El certamen de este año evidenció la confianza del cine latinoamericano actual en los mercados globales.



Es en ellos donde encuentra una mejor formación para sus cineastas, una mayor financiación a través de las coproducciones y la posibilidad de explotar el potencial hispanoamericano.



Durante dos semanas, el certamen proyectó 140 largometrajes y cortometrajes.