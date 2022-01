"Frozen" pasa a ser la quinta película de mayor recaudación en la historia

El filme ha superado la marca de 'Iron Man 3' (1.215 millones) este fin de semana y solo tiene por delante a 'Harry Potter and the Deathly Hallows Part 2' (1.341,5 millones), 'The Avengers' (1.518,6 millones), 'Titanic' (2.186,8 millones) y 'Avatar' (2.782,3 millones).

La marca de 'Frozen' se ha logrado gracias principalmente a su buen rendimiento en EE.UU. (más de 400 millones) y la sorprendente reacción de Japón (con casi 200 millones). Se trata del segundo título más exitoso para Disney, solo por detrás de 'The Avengers'.

Desde su estreno hace casi siete meses, 'Frozen' también se ha convertido en la cinta de animación más vista de todos los tiempos, sobrepasando la marca de 'Toy Story 3', con 1.063 millones de dólares.

La película de animación digital en 3D cuenta la historia de una risueña princesa que, sorprendida por las circunstancias que rodean a su peculiar hermana, lucha por acabar con el maleficio que afecta a su reino en forma de eterno invierno.

El filme, una adaptación del cuento 'La reina de las nieves', de Hans Christian Andersen, es además el primero de Disney que logra el Óscar a la mejor película de animación, una categoría que se le resistía al estudio desde que se creó este premio en 2001.

Anteriormente, Disney se había hecho con más de una veintena de Óscar en la categoría de cortos de animación o en apartados técnicos.

La cinta, dirigida por Chris Buck y Jennifer Lee, cuenta con las voces de Kristen Bell, Idina Menzel, Josh Gad y Alan Tudyk.