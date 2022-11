García Márquez abandona el hospital de México donde estaba siendo atendido

El escritor colombiano Gabriel García Márquez saldrá en las próximas horas del hospital mexicano en el que quedó ingresado el pasado 31 de marzo, informó hoy su hijo Gonzalo.



"No sabemos a qué hora, pero nos vamos", dijo Gonzalo García Barcha en declaraciones a los periodistas al ingresar al Instituto de Ciencias Médicas y Nutrición "Salvador Zubirán", donde está siendo tratado el nobel de literatura.



La secretaría de Salud, Mercedes Juan López, declaró a la emisora Radio Fórmula que García Márquez está a la espera de salir hacia su casa, tras sufrir un "cuadro neumónico bastante severo".



Por la edad del escritor, 87 años, "había que tener cuidados muy especiales en el proceso", pero "ya cedió la infección del foco neumónico que tuvo", apuntó.



La ministra explicó que en su casa deberá tener una serie de cuidados, como recibir terapia con oxígeno, "para que no vuelva el proceso infeccioso".



García Márquez fue hospitalizado en ese centro médico por una infección pulmonar y de las vías urinarias, además de un cuadro de deshidratación, según se informó oficialmente.



Aunque la hospitalización fue el 31 de marzo, no se informó públicamente de ello hasta el 3 de abril.



El hijo del autor, en un breve contacto con los periodistas que hacen guardia a la puerta del hospital, insistió en que no se sabe a qué hora será dado de alta García Márquez.



Ya el viernes pasado Gonzalo García Barcha había anticipado que el autor de "Cien años de soledad" saldría hoy del centro médico.



A la residencia de García Márquez en el sur de la capital mexicana llegó hoy una cama de hospital y un tanque de oxígeno, presumiblemente para preparar el espacio donde completará su recuperación.