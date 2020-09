Gigi Hadid y Zayn Malik se convirtieron en padres primerizos

La terminó para Gigi Hadid y Zayn Malik, pues el 23 de septiembre se convirtieron en padres por primera vez, de acuerco con la publicacion del exintegrante de One Direction a través de sus redes sociales.

Desde su cuenta de Twitter e Instagram, el cantante escribió un mensaje en el que comunicó que ahora tienen una pequeña niña que cuidar: "nuestra niña está aquí, sana y hermosa".

"Tratar de poner en palabras cómo me siento en este momento sería una tarea imposible. El amor que siento por esta pequeña humana está más allá de mi comprensión. Agradecido por conocerla, orgulloso de llamarla mía y agradecido por la vida que tendremos juntos", escribió en su Twitter.

Our baby girl is here, healthy & beautiful🙏🏽❤️to try put into words how i am feeling right now would be an impossible task. The love i feel for this tiny human is beyond my understanding.Grateful to know her, proud to call her mine, & thankful for the life we will have together x pic.twitter.com/nvhfOkk2fw