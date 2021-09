'Guillo' Vives habló sobre el mal momento que vive con su hermano Carlos

Fue en medio de una entrevista con el matutino del Canal RCN, 'Buen día Colombia', en el que el artista se refirió por primera vez sobre este tema. En medio de una sesión de cocina, Guillermo Vives Restrepo aseguró que ya no hacía parte del exitoso restaurante que fundó junto a su hermano y que no "quería hablar del tema".

Finalmente, la presentadora Ana Karina Soto y su compañero Orlando Liñán lograron que Vives se pronunciara sobre la polémica que se ha generado el fin de la sociedad.

El chef aseguró que Gaira dejó de ser una sociedad de los "Vives-Restrepo" para pasar a ser de los "Vives-Vásquez", haciendo referencia a su decisión de vender su parte de las acciones.

Sobre su relación actual con Carlos Vives, Guillermo le confirmó a RCN que no tiene ningún tipo de cercanía con su hermano.

"La familia es lo más fuerte que hay y puede existir problemas de comunicación, pero uno no puede permitir que esa comunicación se tenga que hacer a través de terceros, sea los esposos y abogados", comentó.

Aunque afirmó que no hacía mención a su familia, sí aseguró que actualmente "con Carlos no tengo relación alguna”. Sobre las posibilidades de reconstruir los lazos con su hermano, el empresario afirmó que “lo veo difícil. No, no sé. La relación mía con Carlos está perdida, pero… nada”.

En ese espacio aseguró que tiene planes de crear un nuevo sitio en el que "pueda cantar y cocinar como me gusta".