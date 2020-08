He pensado en la creatividad que viene de los colombianos en tiempos difíciles: Yo-Yo Ma El músico, considerado el mejor violonchelista del mundo, conversó con La W a propósito de su nuevo álbum 'Not our first goat rodeo'.

Yo-Yo Ma es considerado el mejor violonchelista del mundo. Foto: Getty Images / Yo-Yo Ma - LARRY FRENCH