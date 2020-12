‘Hermanita’ de Mia Khalifa le sigue los pasos y comparte un contenido ‘sexy’ en sus redes

Mati Khalifa, la hermana menor de la ahora ‘influencer’ Mia, decidió seguir los pasos de esta y compartir a través de sus redes sociales un contenido bastante candente.

La menor de las Khalifa llega pisando fuertes a Instagram, donde en menos de cinco meses ya cuenta con una impresionante cifra de dos millones y medio de seguidores, mucho menor que los 22 millones con los que cuenta su hermana mayor.

Sin ningún rodeo, apenas la joven cumplió 18 años incursionó en la industria del cine para adultos, pero también en similitud con su hermana, lo dejó con tan solo tres meses de participación.

A diferencia de su hermana Mia Khalifa, Mati publica un contenido mucho más sexual en su cuenta de Twitter que además a través de cuentas privadas comparte con sus seguidores un contenido más explícito y privado.

Who wants to workout with me? 😈 pic.twitter.com/8b0ZwvRfVC