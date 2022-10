Hugh Jackman vuelve a ser operado a causa de un cáncer de piel

El actor Hugh Jackman ha hecho uso de su perfil de Instagram para revelar públicamente que se ha visto obligado a pasar una vez más por el quirófano, siendo ya seis las ocasiones en que ha tenido que ser intervenido, para que le fuera eliminado un nuevo carcinoma basocelular que había aparecido en su nariz, una noticia a la que, por otro lado, ha tratado de restar importancia al asegurar que se encuentra "bien" tras someterse a un procedimiento carente de complicaciones.



"Otro carcinoma basocelular. Gracias a las revisiones constantes y a mis maravillosos médicos, todo está bien, aunque sin la venda su apariencia es mucho peor que esto, ¡lo juro!", escribió en la red social junto a una foto que le retrata poco después de someterse a la operación, que también aprovechó para concienciar a sus seguidores de la importancia de utilizar crema solar antes de cualquier exposición al sol.



Desde que le fuera diagnosticado el primero de los seis casos de cáncer de piel que ha padecido desde el año 2013, poco después de que su esposa, la también actriz Deborra-Lee Furness le aconsejara que visitara al dermatólogo para que le revisara un misterioso lunar, el intérprete no ha dudado en aprovechar su popularidad e influencia para concienciar a la opinión pública sobre la necesidad de tomar toda clase de precauciones para evitar aquellas manchas solares que puedan constituir un claro riesgo para la salud.



"Este es un ejemplo de lo que ocurre cuando no llevas protección solar, carcinomas basocelulares, es un tipo leve de cáncer pero no deja de ser un asunto muy serio. Por favor, usen crema solar siempre y visiten al médico con regularidad para hacer pruebas", escribía en la misma plataforma el pasado mes de octubre, cuando tuvo que acudir de nuevo a la clínica para deshacerse de otro tumor.



Hace algo menos de dos años, el artista australiano explicaba que, de las cuatro intervenciones quirúrgicas que había tenido que afrontar hasta entonces, tres se centraron en el tejido de la nariz y la restante en una mancha aparecida en su hombro, aunque ahora hay que añadir a su historial otras dos localizadas una vez más en su nariz.