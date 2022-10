Iggy Pop: "la amistad de David era la luz de mi vida"

El cantante estadounidense de rock Iggy Pop rindió tributo al artista británico David Bowie, fallecido ayer a los 69 años, al afirmar que la amistad entre ambos era "la luz de su vida".



"La amistad de David era la luz de mi vida. Nunca conocí a nadie tan brillante. Era lo mejor que existe. Iggy Pop", reza el emotivo mensaje en su cuenta de Twitter.



La noticia de su deceso ha generado un aluvión de tributos en todo el mundo, desde dirigentes políticos hasta colegas artistas.

En el Reino Unido, Boy George declaró en Twitter: "qué día tan triste", mientras que en los Estados Unidos Gene Simons, de Kiss, reconoció que su canción "Changes" y los temas con la historia de Ziggy fueron "una gran influencia" para él.



El cantante de One Direction, Louis Tomlinson, le describió como "leyenda de la música", y el actor británico Simon Pegg dijo: "Si hoy estás triste, recuerda que el mundo tiene más de 4 billones de años y de alguna manera tú has conseguido existir al mismo tiempo que David Bowie".