Italia vuelve a destacar como destino de vacaciones de los famosos

El campeón argentino y delantero del Barcelona, Lionel Messi, los actores Richard Gere y Will Smith y la artista Thalía son solo algunos de los famosos que han elegido Italia para disfrutar de sus vacaciones este verano.



Parece que muy pocos son capaces de resistirse a los encantos del "bel paese" (queso tierno italiano) y no es el caso del futbolista argentino Leo Messi, ganador del Balón de Oro en el Mundial de Brasil, que ha decido desconectar y reposar durante unos días en Italia.



Acompañado de su pareja, Antonella Roccuzzo, el jugador ha cambiado la equipación futbolística por una vestimenta más cómoda y se ha subido a su yate privado para navegar por las costas del sur del país mediterráneo.

Capri (sur) fue el primer destino elegido por Messi, una de las islas de mayor belleza del mar Tirreno y uno de los principales puntos vacacionales de las celebridades.



Para alegría de sus admiradores, el jugador del Barcelona se dejó ver por el puerto de esta isla ubicada al sur del golfo de Nápoles y no dudó en firmar autógrafos y en hacerse algunas autofotos con ellos.



Después, el argentino prosiguió con su itinerario hacia el sur de la Bota recorriendo las costas de Campania.



La belleza de Los Faraones, formaciones rocosas de más de 100 metros de altura, de Capri también sedujo este verano a la cantante y modelo mexicana Thalía.



Después de descansar en las playas francesas de Córcega, la artista hizo una parada en Capri, donde disfrutó del sol y del mar italianos y no dudó en mostrar su felicidad a sus seguidores a través de fotos que subió a su perfil en la red social de Facebook.



"Mágico Capri. Uno de mis lugares consentidos", escribió Thalía como comentario en una imagen tomada frente a Los Faraones.

No ha sido la única que se ha enamorado de Capri, pues Naomi Campbell o Jennifer López son otras famosas que se han dejado ver en varias ocasiones por la isla italiana.



Un viaje de turismo fue la opción elegida por Richard Gere, que estuvo con su hijo, Homer James Jigme Gere, en Roma.

Por su parte, el actor estadounidense Will Smith hizo doble parada en la región italiana de la Toscana: Florencia y Pisa.



El inolvidable protagonista de "Men in Black" quedó sorprendido por la belleza de Florencia en su primer viaje a la cuna del Renacimiento y así lo dejó claro en las fotos tomadas y publicadas en su perfil de Facebook. "La primera vez en Florencia, Italia. WOW!", fueron sus palabras.



Pero si el arte y la arquitectura de la ciudad toscana asombraron al actor, Pisa tampoco le dejó indiferente.



Vestido con una camiseta roja sin mangas, Smith desafió al calor e inmortalizó su estancia con una autofoto en la que posa con la misma inclinación que tiene la Torre de Pisa.



El que seguro que también disfrutará de algunos días de descanso en Italia es el actor George Clooney, quien tiene una casa en la pequeña localidad de Laglio, a orillas del lago de Como.



Desde que comprara su casa en 2002, el actor vive enamorado de Italia y, en concreto, de la belleza paisajística del lago de Como, uno de los lugares más impresionantes de Lombardía, según ha descrito en alguna ocasión el ganador del premio Óscar al mejor secundario por "Syriana" en 2005.