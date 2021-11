“Jamás lanzó un artista sin tener la confirmación”: Director del Jamming Festival

El director del Jamming Festival, Alejandro Casallas, habló en W Radio acerca de su evento y puso la cara ante las especulaciones que se ha generado que artistas como UB40, Shaggy, Sean Paul o Damian Marley no tengan dentro de su calendario de conciertos la fecha de Colombia.



“En 10 años que lleva el festival, todos los asistentes han sido testigos de que siempre cumplimos… Lo que sucede es que muchas veces los artistas no anuncian todas sus fechas por la pandemia, ya que hay incertidumbre”, comentó Casallas.



El empresario afirmó que tiene a todos los artistas mencionados en el cartel firmados y agregó que no es un empresario “que está improvisando”.