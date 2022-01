Javier Bardem ya tiene su estrella dorada en Hollywood

El actor español Javier Bardem estrenó su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood que quedó instalada justo al lado de la de su esposa, Penélope Cruz, algo que para el nuevo villano de la saga James Bond supuso una "preciosa coincidencia".



La ceremonia tuvo lugar en el epicentro turístico del bulevar de Hollywood, a las puertas del icónico teatro el Capitán y en frente del Dolby, auditorio antes llamado Kodak donde se entregan cada año los premios Óscar.



Bardem estuvo acompañado por Sam Mendes, el director de la nueva cinta del agente 007, "Skyfall", así como por las actrices de ese filme Naomie Harris y Bérénice Marlohe, en lo que fue un evento promocional más, previo al debut de la película en EE.UU. este viernes.



Penélope Cruz no se dejó ver por ese rincón de Hollywood donde el 1 de abril de 2011 recibió, apenas a unos metros de distancia, el mismo reconocimiento que hoy se le otorgó a su marido.



"Es una coincidencia por los años en los que se dieron que las dos estrellas estén juntas. Es una preciosa coincidencia, es muy bonita. Es un honor el hecho de haber recibido esto y uno lo toma con gratitud", aseguró a Efe el ganador de un Óscar por "No Country for Old Men".



La lluvia que amenazaba con aguarle la fiesta al español no se produjo en una jornada que fue proclamada como "El día de Javier Bardem en Hollywood" por Leron Gubler, presidente de la Cámara de Comercio de Hollywood, entidad que concede las estrellas.



"El día de Javier Bardem, eso es estupendo, y ¿en qué consiste?, ¿todo el mundo tiene que caminar con la nariz rota por Hollywood Boulevard?", bromeó el actor quien subido a una tarima, tras un atril, dedicó la estrella a su familia y amigos, así como a sus compañeros de profesión en España.



Bardem se acordó "especialmente" del realizador Bigas Luna, quien le dio la oportunidad de su primer papel protagonista en el cine en "Jamón, jamón" y a Julian Schnabel, primer cineasta que confió en él para un personaje en una película de habla inglesa ("Antes que anochezca").



Antes del discurso de Bardem, Sam Mendes contó a los curiosos que abarrotaron la calle, cómo el español se inventó la caracterización de su personaje en "Skyfall" y alabó su calidad artística.



"Es el (Marlon) Brando de nuestra generación", comentó Mendes.



La estrella de Javier Bardem es la número 2.484, mientras que la de Cruz fue la 2.436.



Bardem estuvo presente en la ceremonia de entrega de la estrella a su esposa, que coincidió con el estreno de la cuarta parte de "Pirates of the Caribbean".



Antes que ella, ya recibieron ese honor Antonio Banderas (el 18 de octubre de 2005), así como los cantantes Plácido Domingo (1993) y Julio Iglesias (1985).



Xavier Cugat, Antonio Moreno y José Iturbi, Duncan Renaldo y Eugenia Jinx Falkenburg, fueron homenajeados en 1960 y completan la lista de personas nacidas en España y con estrella en el suelo del bulevar de Hollywood, según datos de la organización.